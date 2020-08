NEOS Wien/Wiederkehr: Grüne Gags, Gags, Gags!

Christoph Wiederkehr: „Die Wiener Grünen schicken Wiener Steuergeld baden!“

Wien (OTS) - Das Vorhaben der Wiener Grünen den ohnehin schon auf diverse Widerstände stoßenden Wiener Gürtelpool nach dem planmäßigen Abbau jetzt just bis zum Wahltag in den Auer-Welsbach-Park zu verlegen und dort weiter zu betreiben, ist für NEOS Wien Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr ein reiner Wahlkampfschmäh:

„Die Politik der Wiener Grünen kann unter dem Motto ´Gags, Gags, Gags´ zusammengefasst werden. Das Projekt Gürtelpool kostet bis dato schon 360.000 Euro statt der verlautbarten 150.000 Euro. Der Nutzen für die WienerInnen hält sich in Grenzen, da ja nur sechs Personen gleichzeitig ins Pool dürfen, in dem jetzt auch noch Schadstoffe festgestellt wurden.

Mit dem Verlegen des Pools in den Auer-Welsbach-Park werden die Kosten weiter explodieren. Genau dieses Geld könnte für Projekte in den Bezirken verwendet werden, die dann länger bleiben als nur bis zum Wahltag“, so Wiederkehr.

Es zeige sich wieder einmal, dass die Grünen Pop-up-Populismus bis zum Wahltag betreiben.

„Mit dieser Inszenierung wird klar, dass die Wiener Grünen nicht an nachhaltigen Projekten, die über den Wahltag hinaus gehen, interessiert sind, während wir NEOS die Stadt auch mittel-und langfristig lebenswerter und besser machen wollen!“, so Wiederkehr abschließend.

