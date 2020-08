Wölbitsch/Juraczka: Citybike-„Rettung“ war reine Politshow von Ludwig

Neuerliche Übergangslösung mit der Gewista mehr als verwunderlich

Wien (OTS) - „Wir begrüßen die Wiederaufnahme des Citybike-Betriebs, wenngleich das Schauspiel der rot-grünen Stadtregierung rund um den beliebten Fahrradverleih völlig unnötig war“, kritisiert Markus Wölbitsch, Stadtrat der neuen Volkspartei Wien. Da es zwischen der grünen Stadträtin Hebein und Gewista als Betreiber keine finanzielle Einigung zur Fortführung des Projekts gab, mussten zahlreiche Stationen geschlossen werden. Die Wiederaufnahme des Betriebs durch die Wiener Linien als neuen Betreiber wurde von Bürgermeister Ludwig als Erfolg gefeiert. Das kuriose daran: nun wurde doch wieder der Ursprungsbetreiber, die Firma Gewista, mit dem Betrieb beauftragt. „Interessant ist, dass die grüne Verkehrsstadträtin in den vergangenen Wochen und Monaten keine Einigung bei der Finanzierung mit der Gewista finden konnte - die nun wieder den Zuschlag bekommt, noch dazu mit mehr Geld. Man hätte sich das ganze Chaos also sparen können“, so Wölbitsch, der eine reine Politshow Ludwigs sieht.

„Es stellt sich nun die Frage, wozu wochenlang diskutiert wurde, wenn nun wieder Gewista der Betreiber ist und wieder nur von einer Übergangslösung die Rede ist“, so der Verkehrssprecher der neuen Volkspartei Wien, Manfred Juraczka. Hätte sich Hebein gleich einigen können, wären den Wienerinnen und Wienern der Abbau der Stationen und damit Unterbrechung des beliebten Fahrradverleihs erspart geblieben. „Wir fordern die rot-grüne Stadtregierung auf, nun rechtzeitig eine dauerhafte Lösung zu finden. Sonst ist das nächste Chaos vorprogrammiert. Nämlich spätestens 2022, wenn die jetzt geschlossene Übergangslösung mit der Gewista ausläuft. Die Wienerinnen und Wiener haben seriöse Politik verdient und keine Politshow als Wahlkampfinszinierung“, so Juraczka abschließend.

