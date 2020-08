Zackzack: A1 drehte Internet in Minsk ab

Auf Lukaschenko-Befehl

Wien (OTS) - Großer Netzausfall am Sonntag in Minsk. A1 war während Großdemonstrationen gegen Lukaschenko wieder vom Netz. Diesmal gestand ein Sprecher die Intervention von oben.



Während am Sonntag bis zu 200.000 Menschen gegen den autoritären Herrscher Alexander Lukaschenko demonstrierten, kam es erneut zu Ausfällen im A1-Netz. Bei vergangenen Netzausfällen sagte A1, die Sache fiele nicht in ihren Einflussbereich. Am Sonntag gestand ein belarussischer Sprecher des teilstaatlichen österreichischen Konzerns: Man habe das Netz abgedreht, weil das Regime es so wollte.

