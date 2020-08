Gregor Seberg und Joesi Prokopetz zu Gast beim „Reichenauer Kultursommer 2020“

St. Pölten (OTS) - Am kommenden Freitag, dem 28. August 2020, gastiert Gregor Seberg mit seinem Programm „Wunderboi“ beim Reichenauer Kultursommer 2020 der Arbeiterkammer Niederösterreich im Seminar-Park-Hotel Hirschwang. Der bekannte Schauspieler und Kabarettist wundert sich auf unterhaltsame Art und Weise einen Abend lang über den Gang der Geschichte.



Am Samstag, dem 29. August, dürfen sich die Festspiel-Gäste dann auf Joesi Prokopetz und sein Programm „Pferde können nicht reiten“ freuen. Ein scharfer Ritt querfeldein ohne Sattel und Steigbügel und selbstverständlich zügellos durch die Hochebenen der Satire.



Der „Reichenauer Kultursommer 2020“ findet noch bis einschließlich 29. August 2020 im Seminar-Park-Hotel Hirschwang, Trautenberg-Straße 1, 2651 Marktgemeinde Reichenau an der Rax statt.



Alle Tickets im Rahmen der Festspiel-Reihe kosten nur € 25,-. Restkarten und Informationen unter www.kultursommer.co.at bzw. Tel.: 05 7171 21800.





Rückfragen & Kontakt:

AK Niederösterreich, Abt. Kommunikation und Mitgliederservice, Robert Markowitsch, Tel.: 05 7171-21999; E-Mail: robert.markowitsch @ aknoe.at