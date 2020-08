One Drop kündigt Finanzierung und Mittelzusagen von Bayer in Höhe von annähernd 100 Millionen US-Dollar an

New York (ots/PRNewswire) - 98,7 Millionen US-Dollar an Finanzierung, Entwicklungsgebühren und Mittelzusagen für kommerzielle Meilensteine beschleunigen die Entwicklung und Kommerzialisierung der digitalen Gesundheitsplattform von One Drop für datengesteuerte Prognosen in mehreren therapeutischen Bereichen

One Drop, ein führender Anbieter digitaler Lösungen für Diabetes-Patienten und Menschen mit anderen chronischen Erkrankungen, gab heute seine neue Vereinbarung mit Bayer bekannt, in deren Rahmen gemeinsam digitale Gesundheitsprodukte für mehrere therapeutische Bereiche auf Basis der vorausschauenden, präventiven und personalisierten Selbstversorgungsplattform von One Drop entwickelt werden sollen. Es wurden mit Bayer als Hauptinvestor eine Series-C-Finanzierung in Höhe von 34,7 Millionen US-Dollar sowie eine Vereinbarung über 64 Millionen US-Dollar für Entwicklungsgebühren und Mittelzusagen für kommerzielle Meilensteine abgeschlossen.

Mit dieser neuen Vereinbarung unterstreicht Bayer sein Engagement für die Partnerschaft mit One Drop und unterstützt die Vision von One Drop im Bereich der datengesteuerten, effizienten und personalisierten Selbstversorgung, die die Zukunft des chronischen Gesundheitsmanagements mitgestalten soll. Die äußerst erfolgreiche Lösung von One Drop nutzt Daten, die auf mehr als 13 Milliarden verschiedenen Gesundheitsdatenpunkten von Benutzern beruhen. One Drop wurde bereits über drei Millionen Mal heruntergeladen. Diese datenbasierte Plattform ermöglicht Gesundheitsprognosen, die durch eine benutzerzentrierte Erfahrung bereitgestellt werden und die die richtige Intervention zum richtigen Zeitpunkt unterstützt.

Während One Drop derzeit Personen im Umgang mit Diabetes, Prädiabetes, Bluthochdruck, hohem Cholesterinspiegel oder einer Kombination dieser Erkrankungen hilft, werden Bayers 64 Millionen US-Dollar an Entwicklungsinvestitionen und Zugeständnissen für kommerzielle Meilensteine dazu beitragen, die branchenführende Lösung von One Drop auf die Schwerpunktbereiche von Bayer, z. B. Kardiologie, Onkologie und Frauengesundheit, auszudehnen. Dank der modularen Architektur von One Drop wird die Expansion in neue therapeutische Bereiche relativ einfach verlaufen. Anstatt sich auf individuelle Erkrankungen zu konzentrieren, unterstützt One Drop alle Gesundheitsfragen jedes einzelnen Nutzers, das heißt, dass ein ganzheitlicher Ansatz verwendet wird, der die nachhaltigen Ergebnisse für die Einzelperson in den Mittelpunkt stellt.

"Um bessere Gesundheitsergebnisse und Kosteneinsparungen auf der gesamten Bevölkerungsebene zu erzielen, müssen wir uns zunächst auf den Einzelnen konzentrieren", sagte Jeff Dachis, CEO und Gründer. "One Drop bietet ein personalisiertes Gesundheitstransformationsprogramm, das sich täglich dynamisch auf Ihre Bedürfnisse und Verhaltensweisen einstellt und jeden Einzelnen in die Lage versetzt, bestmögliche Gesundheitsergebnisse zu erzielen. Im Gegensatz dazu konzentrieren sich andere Plattformen, die nicht über unsere zahlreichen Daten und unsere Prognose-Engine verfügen, weiterhin auf Telemedizin und Fernüberwachung, reagieren zu spät auf Probleme und liefern eine Standardlösung, die zwar für einige wenige Nutzer funktioniert, aber den meisten keine Vorteile bringt."

Die digitale Gesundheitsplattform von One Drop steht Verbrauchern, Arbeitgebern, Versicherern und Gesundheitsdienstleistern seit 2016 zur Verfügung, und ihre Effizienz wurde in mehr als 20 Peer-Review-Studien bestätigt, mit dem Resultat, dass in nur einem Monat signifikante Verbesserungen bei der glykämischen Kontrolle für Menschen mit Diabetes erzielt werden können. Vor Kurzem präsentierte One Drop anlässlich der 80. Annual American Diabetes Association's Scientific Sessions langfristige Vorhersagen zu A1C-Werten, Blutdruck und Gewicht für Personen mit Diabetes, Bluthochdruck und Prädiabetes sowie Hypoglykämie-Vorhersagen über Nacht für Patienten mit kontinuierlicher Glukoseüberwachung. Diese Prognosen basieren auf denselben gepoolten Bevölkerungsdaten, die hinter den Modellen für das maschinelle Lernen für die Gesundheitsprognosen und Erkenntnisse von One Drop stehen. Derzeit können Benutzer von One Drop jedes Mal, wenn sie Daten in der One Drop App protokollieren, achtstündige Glukose-Prognosen erhalten, zusammen mit einer Echtzeit-Beratung zum Thema Bewegung, Ernährung und Lebensstil.

"Der Aufbau neuer digitaler Geschäftsmodelle ist ein zentrales Element unserer Geschäftsstrategie mit dem Ziel, die Zukunft des Gesundheitswesens aktiv mitzugestalten", so Jeanne Kehren, PhD, Leiterin der digitalen und kommerziellen Innovationen und Mitglied der Pharma-Geschäftsleitung der Bayer AG. "Wir sind davon überzeugt, dass ein datengesteuerter Ansatz Patienten nicht nur in die Lage versetzen wird, bessere Ergebnisse für sich selbst zu erzielen, sondern auch dazu beiträgt, die Person - und nicht die Krankheit - in den Mittelpunkt zu stellen. Die neue Zusammenarbeit mit One Drop ermöglicht es Bayer, sich schneller in die Richtung der digitalen Gesundheit zu bewegen und ebnet den Weg für neue integrierte Serviceangebote für Patienten."

Dadurch, dass sich die intelligente Lösung von One Drop auf den Einzelnen konzentriert, wird die letzte Lücke zwischen Gesundheitsversorgung und Selbstversorgung gefüllt, und es werden die Bedürfnisse aller Interessengruppen über die gesamte Branche hinweg erfüllt, vom Gesundheitsdienstleister, der eine verbesserte Patientenversorgung wünscht, über den Hersteller, der seine Effizienz maximieren möchte, bis hin zu den Kostenträgern, die ihre Ergebnisse verbessern und ihre Gesundheitskosten senken möchten.

Informationen zu One Drop

One Drop erfindet neue Wege, um das Leben von Menschen mit chronischen Krankheiten weltweit zu verändern und nutzt dazu die Erkenntnisse der klinischen Wissenschaften, der Verhaltenswissenschaften und die Kraft der künstlichen Intelligenz. Die evidenzbasierte und klinisch erprobte digitale Gesundheitsplattform von One Drop bietet Einzelcoaching und personalisierte Gesundheitstransformationspläne, die positive Verhaltensänderungen unterstützen und dem Nutzer konkrete Ergebnisse liefern, während die Kosten für Versicherer, Arbeitgeber und Gesundheitsdienstleister gesenkt werden. One Drop Produkte und Dienstleistungen können in der preisgekrönten App von One Drop (iOS und Android) und unter https://onedrop.today sowie bei Walmart, Amazon, BestBuy, im Apple Store und bei CVS erworben werden.

Informationen zur Unterstützung Ihrer Organisation bei der Senkung von Pflegekosten erhalten Sie unter results @ onedrop.today.

Informationen zu Bayer

Bayer ist ein weltweit agierendes Life-Science-Unternehmen mit Kernkompetenzen in den Bereichen Gesundheit und Ernährung. Seine Produkte und Dienstleistungen sollen den Bedürfnissen der Menschen gerecht werden, wobei insbesondere die Herausforderung einer wachsenden und alternden Weltbevölkerung im Vordergrund steht. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern und durch Innovation und Wachstum Mehrwert schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung und die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität. Im Geschäftsjahr 2019 beschäftigte der Konzern rund 104.000 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionsausgaben beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro; die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.bayer.com.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pharma.bayer.com Unser Online-Pressedienst ist nur einen Klick entfernt: media.bayer.com Folgen Sie uns auf Facebook: http://www.facebook.com/pharma.bayer Folgen Sie uns auf Twitter: @BayerPharma

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/427008/One_

Drop_Logo.jpg

Logo - https://mma.

prnewswire.com/media/1232140/One_Drop_and_Bayer_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/837526/One_Drop___Automated_Decision_Support.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1153979/One_Drop___Real_Time_Glucose_Forecasts.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1153980/One_Drop___Everything_you_need_to_manage_your_diabetes.jpg

Foto - https://mma

.prnewswire.com/media/427006/One_Drop_Android_Feature.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/445314/One_Drop_Coffee_and_One_Drop.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Rachel Sánchez-Madhur

E-Mail: press @ onedrop.today



Sarah-Christine Wanner

Tel.: +49 30 468 193-178

E-Mail: sarah-christine.wanner @ bayer.com



Silke Lengemann

Tel.: +49 30 468 193-184

E-Mail: silke.lengemann @ bayer.com