Der Bund der sozialdemokratischen AkademikerInnen (BSA) distanziert sich von den Aussagen von David Kainrath

Mailath Pokorny: BSA unterstützt friedliche demokratische Entwicklungen

Wien (OTS) - Im Namen des Bundes der sozialdemokratischen AkademikerInnen distanziert sich der Präsident Dr. Andreas Mailath-Pokorny von den Aussagen David Kainraths, welche ausschließlich seine persönliche Meinung darstellen.

„Der Bund der sozialdemokratischen AkademikerInnen unterstützt alle demokratischen Bestrebungen so auch jene in Belarus. Wir stehen auf der Seite jener, die für den Dialog einer friedlichen demokratischen Entwicklung und ein freies Wahlrecht eintreten. Alle Versuche undemokratische Regime, aus welchen Gründen auch immer, zu rechtfertigen, werden vom BSA entschieden abgelehnt", so Mailath-Pokorny.

Als ÖstereicherInnen haben wir eine besondere Verantwortung gegenüber unseren demokratischen Grundwerten. Aus diesem Grund müssen wir Menschenrechtsverletzungen und Wahlmanipulationen entschieden ablehnen und demokratische Bestrebungen fördern, fordert der Präsident des BSA.

