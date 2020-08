AK NÖ-Wieser: Rasche und unbürokratische Hilfe für Hochwasser-Geschädigte

Bis zu 1.000 Euro Soforthilfe für Schäden am Hauptwohnsitz

St. Pölten (OTS) - Wieder haben Überschwemmungen und Hochwasser am letzten Wochenende Teile Niederösterreichs heimgesucht. Die Arbeiterkammer Niederösterreich unterstützt – wie schon in der Vergangenheit - betroffene Mitglieder. Mit der Hochwasser-Hilfe gewährt die Arbeiterkammer Niederösterreich Hochwasser-Geschädigten eine Unterstützung von bis zu 1.000 Euro, damit Schäden an Häusern und Wohnungen beseitigen werden können. „Wer rasch hilft, hilft doppelt! Mit unserer unbürokratischen Hochwasserhilfe wollen wir den betroffenen ArbeitnehmerInnen wirkungsvoll unter die Arme greifen“, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Die Arbeiterkammer Niederösterreich unterstützt Mitglieder, die hochwasserbedingte Schäden an ihrem Hauptwohnsitz haben, welche nicht durch eine Versicherung zur Gänze gedeckt ist (sowohl unmittelbare Wohnraumsanierung als auch Schäden an notwendigen Haushaltsgeräten). Die Anträge können direkt in den AK-Bezirksstellen gestellt werden, ebenso stehen ein Formular und Informationen auf der AK-Homepage zur Verfügung (noe.arbeiterkammer.at/hochwasserhilfe)



