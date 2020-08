Gratis Fahrsimulationstraining für Jugendliche

Die Johanniter bieten in Kooperation mit UPS ein spezielles Fahrsimulationstraining für Jugendliche an. Die Teilnahme am UPS Road Code Workshop ist kostenlos!

Wien (OTS) - Die Johanniter und UPS laden Jugendliche zum UPS Road Code Workshop ein, bei dem sie ihre Reaktionsfähigkeit am Steuer testen können. Das unterhaltsame wie lehrreiche Trainingsprogramm zur Unfallprävention basiert auf einem Fahrsimulationstraining mit ergänzendem Erste-Hilfe-Freshup.

Der nächste Workshop findet am 3. September von 9:00 – 16:00 Uhr statt und richtet sich an Führerscheinbesitzer und Führerscheinanwärter im Alter von 15 – 24 Jahren. Die Teilnahme ist gratis!

UPS Road Code Workshop

3. September von 9:00 – 16:00 Uhr

Johanniter-Center-Nord, 1210 Wien, Ignaz-Köck-Straße 22

Um Anmeldung wird gebeten unter erstehilfe.wien @ johanniter.at oder 01/4707030-2259. Weitere Informationen unter: www.johanniter.at

Realitätsnahe Szenarien

An portablen Fahrsimulatoren können die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre Fähigkeiten testen, ihre Selbsteinschätzung verbessern und eine defensive Fahrweise lernen. Dabei werden Ablenkungen wie Handynutzung ebenso simuliert wie Alkoholeinfluss am Steuer. Auch die eigene Reaktionsfähigkeit steht am Prüfstand, wenn plötzlich ein Kind zwischen parkenden Autos auf die Straße läuft oder ein Fahrradfahrer stürzt.

Mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Unaufmerksamkeit oder einfach überschätzte Fähigkeiten können im Straßenverkehr dramatische Folgen haben. Fahranfänger werden im Straßenverkehr überdurchschnittlich oft verletzt oder verunglücken gar tödlich. Meist sind zu hohe Geschwindigkeit oder Fahren unter Alkoholeinfluss die Ursache. Nicht nur junge Autofahrer sind gefährdet, sondern auch Fahrrad- und Mofafahrer.

Um die jungen Verkehrsteilnehmenden fit für den Straßenverkehr zu machen und auf unterschiedlichste Verkehrsszenarien vorzubereiten, haben das Logistikunternehmen United Parcel Service Österreich Inc. & Co. OHG (UPS) und die Johanniter den UPS Road Code Workshop ins Leben gerufen. In dem Workshop sollen die jungen Verkehrsteilnehmenden sensibilisiert werden, um Unfälle zu vermeiden und für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen.

