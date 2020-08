„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ am 25. August in ORF 1

Außerdem: ORF-„Sommerkabarett“ mit „Klaus Eckel: Zuerst die gute Nachricht“

Wien (OTS) - Zum vorletzten Mal in diesem Sommer präsentieren Dirk Stermann und Christoph Grissemann am Dienstag, dem 25. August 2020, um 22.00 Uhr in ORF 1 in „Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ eine Auswahl ihrer spannendsten Talks aus fast 500 Sendungen:

Herbert Prohaska outet sich als Opernfan und plaudert aus dem Nähkästchen über die Kompetenz seiner sportlichen Komoderatoren Roman Mählich und Rainer Pariasek. Sängerin Jeanette Biedermann hat Mühe, sich den Avancen des Womanizers Christoph Grissemann zu entziehen, und mit Autorin Charlotte Roche driften die Moderatoren in feuchte Gebiete ab. Ähnlich geht’s dem Schauspieler Helmut Berger: Er gesteht, wer in seinen sexuellen Fantasien die Hauptrolle spielen darf.

„Zuerst die gute Nachricht“ hat danach um 22.30 Uhr Klaus Eckel im ORF-„Sommerkabarett“ in der „DIE.NACHT“: Viele beklagen die Irrungen unserer Zeit, die Absurdität des Alltags, die Tücken der Geräte. Aber keiner macht das mit so einem Gefühl und einer Pointendichte wie Klaus Eckel.

