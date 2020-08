ORF III am Dienstag: Deutschsprachige Free-TV-Premiere der Miniserie „Arthur & George“ über Kultautor Sir Arthur Conan Doyle

Außerdem: Peter-Weck-Schwerpunkt mit drei Folgen von „Ich heirate eine Familie“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Dienstag, dem 25. August 2020, die deutschsprachige Free-TV-Premiere der Miniserie „Arthur & George“, die auf dem gleichnamigen Roman von Julian Barnes basiert. In drei Folgen wird der Schöpfer von Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, selbst zum Ermittler. Davor aber kann sich das Publikum auf drei Folgen von „Ich heirate eine Familie“ (ab 16.45 Uhr) mit Peter Weck freuen.

Ab 20.15 Uhr wird in der dreiteiligen Miniserie „Arthur and George“ Sir Arthur Conan Doyle, Erschaffer von Sherlock Holmes, auch im wahren Leben zum Detektiv. Das im spätviktorianischen England angesiedelte Drama um einen berühmten Justizskandal ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Julian Barnes und beruht auf wahren Begebenheiten aus dem Leben von Doyle. Zermürbt vom Tod seiner Frau leidet Arthur (Martin Clunes) an einer Schreibblockade. Doch dann erfährt er vom Schicksal George Edaljis (Arsher Ali), einem Rechtsanwalt indischer Herkunft. Der junge Mann wird beschuldigt, Vieh getötet zu haben und durch ein zweifelhaftes Indizienverfahren verurteilt. Arthur jedoch ist von seiner Unschuld überzeugt. Wie besessen kämpft er darum, George zu rehabilitieren und den wahren Täter zu finden.

