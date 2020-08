Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal: Wienweite Nachbarschaftswochen begrüßen neue BewohnerInnen im Grätzel

„Weil uns viel verbindet!“: Unter diesem Motto laden die GB*-Nachbarschaftswochen zum Kennenlernen des neuen Wohnviertels ein

Wien (OTS) - Von August bis Oktober laden die Stadtteilmanagements der Gebietsbetreuungen Stadterneuerung (GB*) und das Stadtteilmanagement Seestadt aspern zu Nachbarschaftswochen vor Ort ein. Dabei können Interessierte, künftige BewohnerInnen und AnrainerInnen Wiens größte Stadtentwicklungsgebiete und ihre Nachbarschaften kennenlernen und neue Seiten der Stadt erkunden. Geboten wird ein abwechslungsreiches Programm mit Führungen durch die Gebiete, Austausch mit ExpertInnen, Info-Angeboten und Aktionen zum Mitmachen. Es wird darauf hingewiesen, die notwendigen Abstandsregeln zur Minimierung des Ansteckungsrisikos mit dem Corona-Virus einzuhalten!

Auf gute Nachbarschaft!

Gute Nachbarschaft ist ein Ort, an dem wir uns zu Hause fühlen und füreinander einstehen. Auf gute Nachbarinnen und Nachbarn können wir uns verlassen. Ein Gespräch vor der Haustüre, ein offenes Ohr, eine helfende Hand - Nachbarschaften schaffen Zugehörigkeit, verbinden und eine gute Nachbarschaft wird auch gemeinsam aktiv!

„In Wiens Stadtentwicklungsgebieten schaffen wir leistbaren Wohnraum für die Wienerinnen und Wiener. Neue Angebote und zusätzliche Infrastruktur bringen mehr Lebensqualität für die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner im Grätzel - und für alle, die in angrenzenden Vierteln wohnen. Die Stadtteilmanagements der GB* bieten ein vielfältiges Angebot und informieren die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner über Neuigkeiten. So entsteht eine starke Nachbarschaft, in der die Bewohnerinnen und Bewohner ihr Grätzel mitgestalten können“, so Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Stadtentwicklung erleben, Nachbarschaften entdecken.

Bei allen Veranstaltungen sind geltende Schutzmaßnahmen und Hygienerichtlinien zur Vermeidung der Ansteckung mit dem Coronavirus einzuhalten. Aktuelle Hinweise und/oder Änderungen werden online veröffentlicht, vor Ort informieren die GB*-Teams.

Alle Programmangebote im Detail sowie Informationen: www.gbstern.at/nachbarschaftswochen

Neue Seiten des Sonnwendviertels entdecken: 25. bis 28. August 2020

Das Sonnwendviertel im 10. Bezirk ist eines der größten Neubaugebiete der Stadt Wien. Aktuell wird das „Sonnwendviertel Ost" entwickelt. Das GB*Stadtteilmanagement-Team lädt von 25. bis 28. August ein, das Sonnwendviertel zu erkunden sowie die neuesten Wohnprojekte und Nachbarschaftsinitiativen im Stadtteil kennenzulernen.

Seestadt ist das, was wir daraus machen: 31. August bis 4. September 2020

aspern Die Seestadt Wiens ist eines der größten Stadtentwicklungsgebiete Europas. Im 22. Bezirk entsteht ein neuer Stadtteil mit Wohnraum für 20.000 Menschen. Das Team des Stadtteilmanagements vor Ort setzt beim Programm ihrer Nachbarschaftswoche von 31. August bis 4. September auf gute Nachbarschaft. BesucherInnen und BewohnerInnen treffen sich beim Picknick, bei geführten Spaziergängen uvm. Alle Infos: meine.seestadt.info

Ein Hoch auf die Nachbarschaft im Nordbahnviertel: 21. bis 25. September 2020

Auf dem Areal des ehemaligen Nordbahnhofs im 2. Bezirk entsteht mit dem Nordbahnviertel ein neuer Stadtteil. Von 21. bis 25. September lädt das GB*Stadtteilmanagement-Team zur Nachbarschaftswoche, die ganz im Zeichen des guten Miteinanders steht! Vorgestellt werden u.a. Initiativen engagierter BewohnerInnen und ein Spaziergang mit Blick auf das Nordbahnviertel von oben steht ebenfalls am Programm.

Willkommen im Donaufeld: 28. September bis 2. Oktober 2020

Im Donaufeld entsteht in den nächsten Jahren der neue Stadtteil „An der Schanze“. Im Rahmen der Nachbarschaftswoche von 28. September bis 2. Oktober informieren das Team des GB*Stadtteilmanagements und VertreterInnen der IBA_Wien (Internationale Bauausstellung) über das neue Quartier und laden Interessierte ein, die Nachbarschaft zu erkunden!

Lernen wir uns kennen in Neu Leopoldau! 5. bis 9. Oktober 2020

Auf dem Areal des ehemaligen Gaswerks Leopoldau „wächst“ auf 13,5 ha ein neuer Stadtteil zum Wohnen, Arbeiten und Leben. Rund ein Drittel der geplanten Wohnprojekte in Neu Leopoldau sind fertiggestellt, viele neue BewohnerInnen eingezogen. Vom 5. bis 9. Oktober bietet das Team des GB*Stadtteilmanagements ein abwechslungsreiches Programm zum Kennenlernen der neuen Nachbarschaft und NachbarInnen – z.B. mit geführtem Spaziergang.

Was tut sich im Eurogate? 6. bis 9. Oktober 2020

Im Stadtentwicklungsgebiet Aspanggründe-Eurogate im 3. Bezirk entstehen auf dem Gelände des ehemaligen Aspang-Bahnhofes Wohnungen, ein Park und vieles mehr. Was tut sich vor Ort und wie entwickelt sich die Nachbarschaft? Das erfahren BesucherInnen vom Team des GB*Stadtteilmanagements während der Nachbarschaftswoche von 6. bis 9. Oktober.

Berresgasse - ein neues Quartier für die Donaustadt: 27. bis 30. Oktober 2020

Auf der Fläche nördlich der Berresgasse, neben dem Badeteich Hirschstetten im 22. Bezirk, entsteht ein neues Stadtviertel – mit Wohnungen, Büros, Geschäften, Freizeiteinrichtungen, Schule und Kindergarten. Von 27. bis 30. Oktober informiert das GB*Stadtteilmanagement im Rahmen der Nachbarschaftswoche zum Planungsstand und zu Entwicklungen in der Nachbarschaft.

Veränderungen begleiten, Nachbarschaft stärken

In Stadtentwicklungsgebieten, in denen mehr als 1.000 Wohneinheiten gebaut werden, sind die Gebietsbetreuungen Stadterneuerung mit einem Stadtteilmanagement aktiv.

Die GB*Stadtteilmanagements schaffen Treffpunkte vor Ort – für neu zuziehende und bereits hier wohnende Menschen. Denn wie heißt es so schön: „Durchs Reden kommen d‘Leut zam“. So entsteht Nachbarschaft.

Das GB*Stadtteilmanagement bringt nicht nur NachbarInnen zusammen, die GB*-ExpertInnen informieren auch über Veränderungen und aktuelle Entwicklungen und vernetzen lokale AkteurInnen, Institutionen und Politik. BewohnerInnen können mit Fachleuten und Verantwortlichen unterschiedlicher Bereiche zu Planungsstand, Verkehr, Bildung, Freiraum und Initiativen im Stadtteil diskutieren und z.B. geführte Touren im Gebiet machen.

Alle Infos unter: www.stadtteilmanagement.wien

