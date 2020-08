HC Strache zu Corona-Wahnsinn: Wie viel Anschober verträgt Österreich?

Sommerfrischler Kurz glänzt durch Abwesenheit in der Regierung

Wien (OTS) - „Seit Monaten reiht sich unter ‚Corona-Tabellen-Minister‘ Anschober eine Fehlentscheidung nahtlos an die andere. Mit unzähligen verfassungswidrigen sowie mit Fehlern durchsetzen Verordnungen hinterlässt der Herr Volksschullehrer verbrannte Erde sowohl in der Gesundheitspolitik, aber auch in unserer gesamten Gesellschaft. Alleine wenn man sich den Stau-Wahnsinn am vergangenen Wochenende an den Kärntner Grenzübergängen ansieht, muss man sich wirklich die Frage stellen, wie viel Anschober Österreich überhaupt noch verträgt“, übte HC Strache heute scharfe Kritik an den unverhältnismäßigen Corona-Kontrollen sowie dem Krisenmanagement der Bundesregierung im Allgemeinen.



Man müsse endlich zurück zu einer vernunftbegabten Form der Normalität. So sehe man mittlerweile glasklar, dass die Bundesregierung ihre Entscheidungen ohne wissenschaftliche Grundlagen und Erkenntnisse treffe. Für die vorgenommenen Maßnahmen, die weit weg von evidenzbasiert seien, gebe es keine medizinischen Erklärungen. Vielmehr diskreditiere man kritische Stimmen von ausgewiesenen Experten und setze weiter auf Angst- und Panikmache, während Sommerfrischler Sebastian Kurz durch Abwesenheit glänze, erklärte Strache weiter.



„Nicht das Virus ist unser Problem, sondern die Angst, die uns allen voran Gesundheitsminister Anschober tagtäglich einzuimpfen versucht. Daher fordere ich den Schutz der Risikogruppen vor dem Hintergrund der anstehenden Grippewelle im Herbst. Die letztklassige Performance von Minister ‚Angstschober‘ muss jedenfalls sofort ein Ende haben“, so Strache.



