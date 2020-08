3. Bezirk: „Otello darf nicht patzen“ am 26.8. und 29.8.

Anmeldung zu Opernabenden im „L.E.O.“: karten@theaterleo.at

Wien (OTS/RK) - Der „Verein zur Erforschung und Förderung des musiktheatralischen Ausdrucks“ erfreut am Mittwoch, 26. August, und am Samstag, 29. August, die Besucherinnen und Besucher der Bühne „Letztes erfreuliches Operntheater“ (3., Ungargasse 18) mit der abwechslungsreichen Produktion „Otello darf nicht patzen“. Stefan Fleischhacker ist der singende Prinzipal der Spielstätte mit der Kurz-Bezeichnung „L.E.O“ und rührt für die um 20.00 Uhr beginnenden Vorstellungen unübersehbar schmunzelnd die Werbetrommel: „Es erwartet Sie ein vergnüglich-sinnlicher Opernabend voller Katastrophen und lieblicher Begegnungen mit zweifelhaftem Ausgang“. Neben dem stimmgewaltigen Herrn Direktor wirken die bewährten „L.E.O.“-Solisten Maria Lapteva (Sopran) und Rumen Dobrev (Bariton) an „Launigen Geschichten rund um die Oper“ mit und unterhalten mit Szenarien aus Verdi- und Puccini-Werken. Eintrittskarten kosten für alle Plätze 30 Euro (Studierende, Schülerinnen/Schüler, u.a.: 15 Euro). Corona-Vorsichtsmaßnahmen werden eingehalten. Erforderlich sind Karten-Reservierungen: Telefon 0680/335 47 32 bzw. E-Mail karten@theaterleo.at.

In den Theaterräumen soll die Zuhörerschaft eigene „Mund-Nasen-Schutzmasken“ benützen. Während der Aufführungen gilt die Maskenpflicht nicht. Einzuhalten ist die Abstandsregel und Desinfektionsmittel sind auch vorhanden. Die Bühne „L.E.O.“ wird vom Bezirk, durch „Wien Kultur“ sowie seitens weiterer Partner unterstützt. Nach den August-Terminen ist eine nochmalige „Otello darf nicht patzen“-Vorstellung für Freitag, 4. September, geplant (Anfang: 20.00 Uhr, Karten: 30 Euro). E-Mails an das originelle Theaterhaus: info@theaterleo.at.

Allgemeine Informationen:

Letztes erfreuliches Operntheater (L.E.O.): www.theaterleo.at

Kultur-Termine im 3. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse