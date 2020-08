Sechs Verkehrstote in der vergangenen Woche

199 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 23. August 2020

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben drei Motorrad-Lenker, zwei Pkw-Lenker und ein Lenker eines Sattelzugfahrzeuges bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montag, 17. August 2020, im Bezirk Weiz, Steiermark, bei dem ein 49-jähriger Motorrad-Lenker getötet wurde. Der Lenker geriet mit seinem Motorrad am Beginn einer langgezogenen und unübersichtlichen Rechtskurve über die Fahrbahnmitte und prallte seitlich gegen den entgegenkommenden Lkw. Nach der Kollision kam er zu Sturz und erlitt so schwere Verletzungen, dass er im Krankenhaus verstarb. Am Wochenende verunglückte ein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Drei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße, zwei auf einer Autobahn und einer auf einer Landesstraße ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Oberösterreich und je einer im Burgenland, in Salzburg, Kärnten und in der Steiermark beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je einem Fall Unachtsamkeit/Ablenkung, Überholen und Missachtung von Ge- und Verboten. Bei drei Verkehrsunfällen konnte die Unfallursache bisher noch nicht geklärt werden. Keiner der tödlichen Verkehrsunfälle war ein Alleinunfall und kein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger.

Vom 1. Jänner bis 23. August 2020 gab es im österreichischen Straßennetz 199 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 273 und 2018 waren es 269.

