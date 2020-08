Wölbitsch/Juraczka: Verlängerung des grünen Pop-up-Populismus in der Stadt ist abzulehnen

Grüne Klientelpolitik am Rücken der Wienerinnen und Wiener muss enden – Bürgermeister Ludwig muss seine Vizebürgermeisterin stoppen

Wien (OTS) - „Eine Verlängerung des grünen Pop-up-Populismus in unserer Stadt ist klar abzulehnen. Wann wird Bürgermeister Ludwig aktiv und stoppt seine Vizebürgermeisterin in ihrem populistischen Treiben?“, so Stadtrat Markus Wölbitsch und Verkehrssprecher Manfred Juraczka zur Ankündigung von Stadträtin Hebein, die Pop-up-Radwege in der Stadt verlängern zu wollen. „Die grüne Klientelpolitik auf dem Rücken eines Großteils der Wienerinnen und Wiener muss ein Ende finden. Unsere Stadt braucht endlich nachhaltige Verbesserungen in der Verkehrspolitik statt kurzsichtiger Pop-up-Politik“, so Wölbitsch. Die vermeintlich starke Nutzung der Radwege, wie von Hebein angeführt, sei zudem nicht gegeben, wie Lokalaugenscheine zu unterschiedlichen Tageszeiten ergeben haben. „Ludwig kann sich nicht mehr länger rausreden und muss endlich Farbe bekennen“, so Wölbitsch.

Verkehrsstadträtin Hebein hat zahlreiche offene Baustellen in ihrem Bereich, die sie komplett ignoriert oder auf die lange Bank schiebt – etwa eine Neuregelung der Parkraumbewirtschaftung mit Lenkungseffekt, den Ausbau der U-Bahnen bis an die Stadtgrenzen, das Ausschreibungs- und Planungschaos beim U2/U5-Ausbau, den fehlenden S-Bahn-Ring um die Stadt oder den Ausbau von Park&Ride-Anlagen. „Hebein will die Pop-up Radwege bis in den November verlängern. Es stellt sich allerdings immer lauter die Frage, ob die Wienerinnen und Wiener Hebein über den Oktober hinaus verlängern wollen“, so Juraczka und abschließend: „Die Verkehrsstadträtin hätte genug zu tun, kümmert sicher aber lediglich um populistische Pop-up-Projekte, die die Verkehrsteilnehmer gegeneinander ausspielen. Wien braucht endlich eine seriöse Verkehrspolitik mit nachhaltigen Verbesserungen für alle Verkehrsteilnehmer.“

