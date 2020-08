Schwere Unwetter wüteten in Niederösterreich

1 Million Euro Schaden in der Landwirtschaft

Wien (OTS) - Auf die Hitze folgten am 22.08.2020 am späten Nachmittag die prognostizierten massiven Unwetter mit Starkregen, Hagel und Überschwemmung. Geschädigt wurde bis zum frühen Abend insbesondere die Landwirtschaft in Niederösterreich in den Bezirken Zwettl, Melk, St. Pölten-Land und Krems-Land. Neben Ackerkulturen wurde vor allem der Weinbau schwer in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt ist eine landwirtschaftliche Fläche von rund 2.000 Hektar betroffen. Nach ersten Schätzungen der im Dauereinsatz befindlichen Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung beläuft sich in Niederösterreich der Gesamtschaden in der Landwirtschaft auf rund 1 Million Euro.

Betroffene Bezirke: Zwettl, Melk, Krems-Land, St. Pölten-Land

Betroffene Kulturen: Mais, Mohn, Rüben, Wein

Betroffene Fläche: 2.000 Hektar

Betroffene Landwirte melden ihre Schäden unter www.hagel.at.

Rückfragen & Kontakt:

Ing. Michael Gindl, Landesleiter Niederösterreich West, 0664 281 82 96, gindl @ hagel.at;

Ing. Josef Kaltenböck, Landesleiter Niederösterreich Ost, 0664 8272053, kaltenboeck @ hagel.at;

Dr. Mario Winkler, ÖHV-Pressesprecher, 0664 827 20 67, m.winkler @ hagel.at