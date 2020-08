Bundesheer aktuell – Über 2.000 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz

Wien (OTS) - Mit Stand heute Sonntag, 23. August 2020, befinden sich 2.040 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Davon sind beinahe 1.300 im Inlandseinsatz und 740 in 16 Missionen im Ausland eingesetzt.

Aktuell stehen in Österreich:

- 780 Soldatinnen und Soldaten stehen zur Überwachung der Staatsgrenze in den Bundesländern Burgenland, Steiermark, Kärnten und Tirol im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz;

„Die Einsatzübersicht des Bundesheeres zeigt, wie viele Soldatinnen und Soldaten rund um die Uhr für Österreich und zum Schutz der Bevölkerung im Einsatz stehen - und wie breit ihr Aufgabenspektrum im In- und Ausland ist. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen stehen bis zu 800 Soldatinnen und Soldaten zusätzlich für gesundheitsbehördliche Assistenzanforderungen jederzeit bereit. Abhängig vom Bedarf und Umfang der Anforderungen, können die bereitgehaltenen Soldaten dort eingesetzt werden, wo sie dringend gebraucht werden.", so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

- Gesundheitsbehörden in Steiermark und Kärnten forderten beim Bundesheer weitere Soldatinnen und Soldaten als Assistenzkräfte an. So stehen bereits 450 Soldatinnen und Soldaten zur Unterstützung von Gesundheitsbehörden im Assistenzeinsatz. Sie helfen in den Bundesländern Burgenland, Steiermark, Salzburg, Ober- und Niederösterreich, Tirol und Kärnten.

Mit Montag, den 24. August 2020, werden zusätzlich 70 Soldatinnen und Soldaten der Militärpolizei im medizinischen Bereich an Kärntner Grenzübergängen assistieren.

Über 60 Pioniere helfen derzeit in der Steiermark bei der Beseitigung von Unwetterschäden.

6 Soldatinnen und Soldaten unterstützen in Wien ein Callcenter des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten.

Der Bundesheer-Offizier Hauptmann Gernot Hirschmugl koordiniert im Rahmen der Vereinten Nationen (UNDAC) die multinationalen Hilfskräfte in Beirut zur Bewältigung der verheerenden Explosionsfolgen.

Experten des Amtes für Rüstung und Wehrtechnik testen Heeresangehörige auf Covid-19.

Die Luftstreitkräfte des Bundesheeres überwachen Österreichs Luftraum jeden Tag rund um die Uhr.

