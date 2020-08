FPÖ-Kunasek: Schändliche Übergriffe auf jüdische Gemeinde und deren Präsidenten erfordern entschlossenes Handeln der Politik!

Nach widerwärtigen Angriffen auf die Grazer Synagoge wurde gestern der Präsident der jüdischen Gemeinde in Graz Elie Rosen körperlich attackiert

Graz (OTS) - Nachdem innerhalb der letzten Tage bereits Berichte über hetzerische Schmierereien auf der Grazer Synagoge sowie Sachbeschädigungen am jüdischen Gotteshaus für Entsetzen sorgten, erfolgte gestern Abend ein Gewaltübergriff auf den Präsidenten der jüdischen Gemeinde Graz Elie Rosen. Dieser befand sich laut Medienberichterstattung mit einer Begleitung am Grundstück des jüdischen Gemeindehauses, als die beiden auf einen Mann auf einem Rad aufmerksam wurden, der offensichtlich einen Stein mit sich führte. Als Rosen sein Auto verlassen habe, sei er von dem Unbekannten mit einem Holzprügel – offenbar handelte es sich um einen Baseballschläger – angegriffen worden. Der Präsident habe sich in letzter Sekunde zurück ins Auto flüchten können, wobei der Angreifer danach noch mit dem Baseballschläger auf das Fahrzeug eingeschlagen, bevor er die Flucht ergriffen habe. Laut einer ersten Täterbeschreibung durch Elie Rosen dürfte der Gewalttäter eine weiße Kappe getragen haben und dunklen Hauttyps gewesen sein. „Die FPÖ Steiermark verurteilt den Angriff auf den Präsidenten der jüdischen Gemeinde auf das Allerschärfste! Es ist nicht hinzunehmen, dass sich unsere jüdischen Mitbürger vielleicht bald nicht mehr auf die Straße trauen können. Alle Formen des Antisemitismus, vor allem der immer öfters auftretende israelbezogene und sein Handlanger, die BDS-Bewegung, müssen mit aller Härte bekämpft werden. Die heimische Politik darf sich nicht länger die alten Scheuklappen aufsetzen, vielmehr muss endlich dem insbesondere aus muslimischen Ländern importierten Judenhass mit aller Härte begegnet werden. Wir Freiheitliche werden die schändlichen Angriffe auf das jüdische Leben in der Steiermark jedenfalls auf landespolitischer Ebene aufs Tapet bringen“, so FPÖ-Klubobmann LAbg. Mario Kunasek.

