Gaal: Jetzt anmelden! - Spannendes Programm rund um das zukünftige Wohnen in Wien!

Ausstellungen, Führungen in neue Stadtviertel, Workshops u.v.m. – das alles gibt’s bei der IBA_Wien, bei der sich alles um das Wohnen von morgen dreht. Kostenlose Teilnahme!

Wien (OTS) - Zurzeit werden in Wien dutzende Wohnprojekte umgesetzt, die 2022 – bei der Schlusspräsentation der Internationalen Bauausstellung (IBA_Wien) – vom heimischen und internationalen Publikum besichtigt werden können. 2022 – wenn Wien der Welt zeigen wird, wie das leistbare, moderne und ökologische Wohnen von morgen aussieht ­- wird die ganze Stadt zum Showroom!

„Wien hat im sozialen Wohnbau nicht nur eine große Tradition, sondern auch eine glänzende Zukunft. Wir bauen schon jetzt eine tragfähige Brücke zum Wohnen von morgen, die sicherstellt, dass es auch in den kommenden Jahrzehnten ein riesiges Angebot an leistbaren und hochwertigen Wohnungen für die Wienerinnen und Wiener geben wird“, unterstreicht Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Ab 8. September geht’s los

„Wir erforschen heute, was es braucht, damit die Wiener Bevölkerung morgen glücklich wohnen kann. Deshalb führt die Stadt eine internationale Bauausstellung durch, die weltweit erstmals dem sozialen Wohnen der Zukunft gewidmet ist“, so Gaal weiter. „Allen, die sich schon jetzt ein Bild davon machen wollen, was 2022 an Wohn-Neuerungen bringen wird, möchte ich die Ausstellung und Aktivitäten unserer Bauausstellungs-Zwischenbilanz ab 8. September ans Herz legen.“

IBA_Wien - Neues soziales Wohnen

Die Zwischennutzung im WEST, dem ehemaligen Sophienspital in Wien Neubau, wird ab September um ein Highlight erweitert: im Rahmen der Ausstellung „Wie wohnen wir morgen?“ präsentiert die Internationale Bauausstellung 2022 über einen Zeitraum von sieben Wochen ein vielfältiges Programm und mehr als 100 Projekte mit aktuellen Neuentwicklungen für die Zukunft des sozialen Wohnens. Was noch zu sehen ist: Details zu neuen Wohnprojekten, Modelle aus den Wettbewerbsverfahren, virtuelle Spaziergänge durch zukünftige Stadtgebiete, Drohnenflüge und vieles mehr.

Jetzt die Teilnahme sichern und anmelden!

Neben der Ausstellung werden in einem umfangreichen Programm zahlreiche Veranstaltungen, Baustellenführungen und Grätzelspaziergänge angeboten.

Um dem Coronavirus keine Chance zu geben, sind sowohl in der Ausstellung als auch bei den Veranstaltungen die wesentlichen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten.

Coronabedingt muss die Zahl der Teilnehmenden beschränkt werden, weshalb es unbedingt erforderlich ist, sich für Veranstaltungen über die Website der IBA_Wien rechtzeitig anzumelden: www.iba-wien.at/programm

Die Teilnahme am gesamten Programm (mit Ausnahme eines Praxis-Checks am 10.9.) ist kostenlos!

25 Jahre Bauträgerwettbewerb

Zeitgleich mit der IBA-Ausstellung bietet der wohnfonds_wien einen eindrucksvollen Überblick über 25 Jahre Bauträgerwettbewerb, ein weltweit beachtetes Instrument der Qualitätssicherung im sozialen Wohnbau.

Öffnungszeiten:

8.09.-22.10.2020

tägl. Di-Sa, 10-19 Uhr

WEST, Stollgasse 17/Ecke Neubaugürtel, 1070 Wien (Schluss) da

