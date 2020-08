Köstinger & Nehammer: Unsere Polizei isst regional

Ziel der Bundesregierung, bei öffentlichen Beschaffungen heimischen Produkten Vorzug zu geben – Spezialeinheit der Polizei geht mit positivem Beispiel voran

Wien (OTS) - "Das Einsatzkommando Cobra zählt zu den besten Spezialeinheiten der Welt. Es erfüllt mich daher mit Stolz, dass bei der Versorgung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Sondereinheit höchste Standards und auch der Aspekt der Nachhaltigkeit berücksichtigt werden", sagte Innenminister Karl Nehammer anlässlich des Besuchs mit Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger bei einem Lebensmittellieferanten der Spezialeinheit in der Nähe der Hohen Wand in Niederösterreich. Ernährung mit gesunden Lebensmitteln aus der Region sei ein wesentlicher Faktor für die Leistungsfähigkeit und Ausdauer unserer Polizistinnen und Polizisten, betonte der Innenminister.

"Regional schmeckt besser – das weiß auch unsere Polizei. Es ist großartig, dass hier schon verstärkt auf regionale Produkte gesetzt wird. Es ist wichtig, dass die öffentliche Hand hier ein Vorbild ist. Unser Ziel ist, die öffentliche Beschaffung generell auf die Verarbeitung heimischer Lebensmittel umzustellen. Davon profitieren wir alle", erklärte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger.

Das Ziel der Bundesregierung bei öffentlichen Beschaffungen heimischen Produkten den Vorzug zu geben, soll einerseits die Umwelt durch kürzere Transportwege schonen und andererseits qualitativ hochwertige Versorgung sicherstellen. Unter dem Motto "Unsere Polizei isst regional" wurde das Einsatzkommando Cobra als Vorreiter präsentiert, da an ihrem Standort in Wiener Neustadt zu einem überwiegenden Großteil regionale Lieferanten in ihren Beschaffungen beansprucht.

Die Gemeinschaftsverpflegung – wie bei der Cobra in Wiener Neustadt – sei ein wichtiger Hebel, um die Versorgung mit regionalen Lebensmitteln zu stärken, unterstrich Köstinger: "Wir produzieren in Österreich sehr viele Lebensmittel selbst, die täglich konsumiert werden. Wir wollen, dass Großküchen – etwa von Spitälern, Kindergärten oder Schulen – verstärkt mit Produkten von Bäuerinnen und Bauern aus der Region arbeiten."

Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger und Innenminister Karl Nehammer haben sich beim Fruchtsaft-Lieferanten der Polizei-Einheit persönlich ein Bild gemacht. Der Familienbetrieb Fruchtwelt Mohr-Sederl in der Nähe der Hohen Wand produziert u.a. Säfte, Most, Destillate und beliefert neben der Cobra auch Top-Restaurants, Spitzenhotels und Berghütten.

„Unsere Bäuerinnen und Bauern produzieren Lebensmittel in bester Qualität und unter Einhaltung höchster Standards. Indem wir verstärkt regionale Produkte konsumieren, stärken wir unsere bäuerlichen Familienbetriebe und die Wertschöpfung bleibt in der Region", sagte Elisabeth Köstinger.

Zwtl.: Lebensmittelverarbeitung bei der Cobra

Im Jahr 2019 hat die Cobra Küche in Wiener Neustadt ca. 50.000 Personen verköstigt.

Dafür wurden unter anderem folgende Lebensmittel aus der Region verkocht:

ca. 2.600 kg Erdäpfel

ca. 850 kg Zwiebeln

ca. 150 kg Honig

ca. 9.000 kg Fleisch- und Wurstwaren

Zwtl.: Regionale Lieferanten des Einsatzkommandos Cobra in Wr. Neustadt

Fa. Mohr-Sederl, Hohe Wand – Fruchtsäfte

Landwirt Pauer Johann, Eggendorf – Kartoffel, Gemüse, Zwiebel

Landwirt Kopp Thomas, Wilfleinsdorf – Kürbis, Erdäpfel, Biogemüse

Fa. Kabinger, Neunkirchen – Fleisch

Biohof Perger, Bruck/L. – Bio-Eier

Landwirt/Imkerei Taferner, Scheifling – Bio-Honig

Geflügelhof Schobenreif, Reith – Eier

Bäckerei Linauer, Lichtenwörth – Backwaren

Bäckerei Huber, Ebenfurth – Backwaren

Kloibermühle, Heiligenkreuz – Kernöl

Landwirt Hutter, Voitsberg – Kernöl, Essig

