TIROLER TAGESZEITUNG AM SONNTAG: "Leitartikel" Sonntag, 23. August 2020, von Peter Nindler: "Die Erde ist schon längst im Burnout"

Seit Samstag verbrauchen wir mehr natürliche Ressourcen, als auf der Erde vorhanden sind. Aber auch das geht derzeit unter.

Innsbruck (OTS) - Wir sind erschöpft. Heuer wegen Corona zwar verzögert, doch die ökologischen Kreisläufe werden schon seit Jahren gekappt. Die Erde gibt nicht mehr so viel her, wie die Bevölkerung von ihr nimmt. Sie kann sich nicht mehr erholen, die Natur muss sich zur Jahreshälfte schon geschlagen geben. Noch dazu überlagert die Corona-Pandemie alles. Weil sie sich in die Gesellschaft hineinfrisst und zugleich das soziale und wirtschaftliche Gefüge ins Wanken bringt. So gesehen wird der Welt gleich zweimal der Boden unter den Füßen weggezogen: ober- und unterirdisch.

Damit die Rückkehr zur Normalität jedoch gelingt, muss vor allem die Wirtschaft in die Gänge kommen und die Produktivität wieder deutlich anspringen. Der globale Handel sowie der Konsum sollten ebenfalls kräftig mitziehen. Damit könnte jedoch der erschöpfende Teufelskreis beschleunigt werden, weil Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit vielleicht erneut auf der Strecke bleiben. Befürchtungen, dass der Klimaschutz ebenfalls Opfer von Corona wird, sind wahrlich keine Verschwörungstheorien.

So stand der „Earth Overshoot Day“ gestern im Abseits, weil es für ihn im Gegensatz zu Corona kein tägliches Dashboard mit Zahlen für die zu großen ausbeuterischen Fußabdrücke der Menschheit gibt. Denn unvorstellbare eineinhalb Erden werden heuer verbraucht. Und trotzdem stecken wir in Österreich noch immer in einer Diskussion über Pfand für Plastikflaschen, 2,50-Euro-Schnitzel, das Dieselprivileg, die Verlagerung des Gütertransports von der Straße auf die Schiene oder über die Energiewende.

Aber nur durch nachhaltiges und ökosoziales Wirtschaften kann eine Wende gelingen. Ansonsten bleibt die Erde erschöpft. Im Burnout ist sie längst.

