Bischof Chalupka: Angriff auf Elie Rosen "schändlich"

Präsident der Jüdischen Gemeinde Graz vor Gemeindehaus attackiert

Elie Rosen gilt unser Mitgefühl und die Solidarität der Evangelischen Kirchen. Judenhass und Antisemitismus dürfen in Österreich keinen Platz haben. Bischof Michael Chalupka

Graz (OTS) - Nach dem Angriff auf den Präsidenten der Jüdischen Gemeinde Graz Elie Rosen am Samstag, 22. August, zeigt sich der evangelisch-lutherische Bischof Michael Chalupka bestürzt. Gegenüber dem Evangelischen Pressedienst sagte Chalupka, der Angriff sei "schändlich und zu verurteilen", ebenso wie die Vandalenakte auf die Synagoge der steirischen Landeshauptstadt in den Tagen zuvor. "Elie Rosen gilt unser Mitgefühl und die Solidarität der Evangelischen Kirchen. Judenhass und Antisemitismus dürfen in Österreich keinen Platz haben." Es könne nicht sein, dass Jüdinnen und Juden Angst haben müssen, in Österreich auf die Straße zu gehen.

Laut einem Bericht der APA war Rosen am Samstagabend vor dem jüdischen Gemeindehaus von einem Unbekannten mit einem Holzprügel attackiert worden. Das habe der Sprecher des Landespolizeikommandos Steiermark, Fritz Grundnig, auf Anfrage der APA bestätigt. Rosen habe sich dabei in sein Auto flüchten können, der Täter habe daraufhin auf den Wagen eingeschlagen, ehe er die Flucht ergriffen habe. Der Angreifer sei von Statur und Aussehen jener Person, die im Zuge der Vandalenakte auf die Grazer Synagoge von Mittwoch 19. und Freitag 21. August auf den Überwachungskameras zu erkennen gewesen war, sehr ähnlich gewesen.

