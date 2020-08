SPÖ-Krainer: „Das Ibiza-Video ist in voller Länge auszuhändigen“

„Geschwärztes Transkript ist eine Zumutung“

Wien (OTS/SK) - Eine Rechercheplattform von Profil, Standard und ZIB2 berichtet, dass das Ibiza-Video dem Untersuchungsausschuss als größtenteils zensiertes Transkript übergeben wird; 140 von 180 Seiten sind komplett geschwärzt. SPÖ-Untersuchungsausschussmitglied Jan Krainer verlangt das Video weiterhin in voller Länge: „Es ist eine Zumutung, wenn über drei Viertel des Transkripts zensiert sind. Der Verfassungsgerichtshof hat in der Vergangenheit Schwärzungen verboten, so ist das Video auch abzuliefern.“ (Schluss) up/sd

