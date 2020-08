NEOS Wien/Kern: Wahlkampfmethoden der Wiener ÖVP sind klar abzulehnen!

Philipp Kern: „Wähler_innen anzurufen und sie zu fragen ob man ihnen eine Wahlkarte zusenden darf, ist illegal! “

Wien (OTS) - Mehrere Bürger haben sich bei NEOS Wien Landessprecher und Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr gemeldet, dass sie von Mitarbeiter_innen der Wiener ÖVP angerufen wurden ob man ihnen eine Wahlkarte zusenden könne. Diese Vorgangsweise lehnt NEOS Wien Landesgeschäftsführer Philipp Kern kategorisch ab: „Wir sind es mittlerweile von der ÖVP gewöhnt, dass sie in Wahlkämpfen an der Grenze zur Rechtsstaatlichkeit agiert, aber Wiener Bürger in einer derartigen Weise zu beeinflussen zu versuchen, ist ein neuer negativer Höhepunkt!“, so Kern.

„In Zeiten des verschärften Datenschutzes ist es nicht nur eine Frage des Anstandes, dass man so etwas einfach nicht macht, es hat möglicherweise auch strafrechtliche Relevanz. Tatsache ist, dass viele Angerufenen derartige Anrufe zurecht ablehnen, auch und erst recht im Wahlkampf!“, so Kern.

Zurückzuführen sei diese Vorgangsweise auch auf zunehmende Nervosität innerhalb der türkisen Truppe:

„Der Wiener ÖVP-Obmann Blümel merkt, dass er in Wien nicht so gut ankommt, wie er es gerne hätte und versucht daher mit höchst fragwürdigen Aktionen wie dieser, seine Felle zu retten! Das Gegenteil wird der Fall sein!“, so Kern abschließend.

