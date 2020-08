Kostenlose und freiwillige PCR-Tests für Landes- und Bundeslehrkräfte in Niederösterreich

LR Teschl-Hofmeister: „Testungsangebot wird auch für Bundeslehrkräfte gelten“

St. Pölten (OTS/NLK) - Um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus im öffentlichen Bereich zu minimieren hat sich das Land Niederösterreich dazu entschlossen, in den nächsten Wochen kostenlose und freiwillige PCR-Tests für alle Pädagoginnen und Pädagogen und für alle Gemeinde- und Bundesbediensteten an den niederösterreichischen Schulen und Kindergärten anzubieten. „Das Testungsangebot wird demnach auch für die Bundeslehrkräfte gelten. Der Schulstart im Herbst 2020 soll so normal, aber auch so sicher wie möglich stattfinden. Wir werden alles tun, um den Regelbetrieb in unseren Bildungseinrichtungen aufrecht zu erhalten, die Gesundheit aller Beteiligten ist für uns aber weiterhin von oberster Priorität“, erklären die zuständigen Landesrätinnen Christiane Teschl-Hofmeister (Bildung) und Ulrike Königsberger-Ludwig (Gesundheit).

Getestet werden soll ab Ende August an über 20 Standorten in ganz Niederösterreich. „Die Kosten für die Tests tragen dabei das Land Niederösterreich, die niederösterreichischen Gemeinden und für die Bundeslehrkräfte und Bundesbediensteten der Bund“, so die Landesrätinnen. Am kommenden Montag wird auf Initiative von Landesrätin Teschl-Hofmeister ein „Bildungsgipfel“ stattfinden. Teilnehmen werden alle wesentlichen Akteure im NÖ Bildungssystem wie beispielsweise die Bildungsdirektion, die Abteilung Schulen und Kindergärten oder die Personal-, Schüler- und Elternvertreter. Ziel ist die gemeinsame Ausarbeitung und Festlegung konkreter Handlungsrichtlinien für die niederösterreichischen Bildungseinrichtungen, wobei man sich jedenfalls an dem vom Bundesministerium präsentierten Konzept zum Schulstart 2020 orientierten will.

