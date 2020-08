Wohnbaustadträtin Gaal: Ein Vorzeigeprojekt mit 65 geförderten Wohnungen macht Simmering nun noch lebenswerter

Spezialität der Wohnanlage sind raumhohe „französische Fenster“, die jede Menge Licht in die Wohnungen bringen

Wien (OTS) -

Im Herzen von Simmering entsteht neuer, leistbarer und lebenswerter Wohnraum. Hohe Wohnqualität, beste Infrastruktur und Öffi-Anbindung, 65 geförderte Mietwohnungen, davon 22 SMART-Wohnungen mit Superförderung, all das bietet die Wohnhausanlage der gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft Heimbau in der Kaiser-Ebersdorfer-Straße 41.

Gaal: 24.000 geförderte Wohnungen in Bau oder Planung



Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal hat in dieser Woche gemeinsam mit Bezirksvorsteher-Stellvertreter Thomas Steinhart und VertreterInnen der Bauträger und des Bezirks den ersten BewohnerInnen die Schlüssel für ihre neue Wohnung übergeben: „Insgesamt leben heute mehr als 60 Prozent der Wienerinnen und Wiener im geförderten Wohnbau. Aktuell sind in Wien rund 24.000 Wohnungen in Bau oder Planung, die insgesamt mit rund 900 Millionen Euro gefördert werden. Es freut mich außerordentlich, dass ich die Gelegenheit erhalten habe, bei diesem vorbildlichen Projekt in Simmering bei der Schlüsselübergabe dabei zu sein“, so Gaal.



Steinhart: Unser Bezirk hat alles zu bieten, was Familien wünschen



„Die 65 geförderten Wohnungen der Heimbau helfen dabei, in Zukunft das enorme Potential von Simmering noch besser zu entfalten. Unser Bezirk hat alles zu bieten, was Familien brauchen und sich wünschen. Ich freue mich sehr, die neuen Simmeringerinnen und Simmeringer in dieser wunderbaren Wohnanlage willkommen heißen zu dürfen“, sagt Bezirksvorsteher-Stellvertreter Thomas Steinhart.



„Die Fertigstellung von 65 geförderten, leistbaren Wohnungen mit ansprechender Architektur und hervorragender Infrastruktur und deren Übergabe an die MieterInnen zählen zu den höchst erfreulichen Momenten einer Wohnbaugenossenschaft in diesen nicht gerade einfachen Zeiten“, so Heimbau-Obmann Peter Roitner.



Die neue Wohnanlage besteht aus zwei Wohnhäusern und bietet leistbare 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen sowie einen großen Innenhof mit Spielplätzen und Spielwiese. Eine Spezialität des Hauses sind die raumhohen „französischen Fenster“, die viel Licht in die Wohnung bringen. Alle Wohnungen bieten großzügige Freiräume für die BewohnerInnen, als etwa einen Balkon, eine Loggia, eine Terrasse oder Mietergärten.



Hervorragende Infrastruktur



Dazu kommt die hervorragende Infrastruktur und optimale Öffi-Anbindung: Der Simmeringer Bahnhof und damit die S-Bahn und Regionalzüge sind in der Nähe, genauso wie die Haltestelle U3 Simmering, die Straßenbahnlinien 71 und 6 sowie die Buslinie 73A. Zum idealen Wohnort für Familien wird die Wohnhausanlage auch durch das bereits bestehende Bildungsangebot. Es gibt verschiedene Kindergärten und mehrere Schulen, von der Volksschule bis zum Gymnasium. Überdies sind das Einkaufszentrum Simmering und andere Nahversorger, Arztpraxen, das HNO-Zentrum Simmering, sowie das Bezirksamt Simmering zu Fuß erreichbar. Noch mehr Grün- und Erholungrsraum bietet der fünf Gehminuten entfernte Seeschlachtpark, das Erholungsgebiet Simmering und Löwygrube, und das Hallen- und Freibad Simmering.



In der Erdgeschosszone betreibt das Österreichische Hilfswerk für Taubblinde und hochgradig Hör- und Sehbehinderte eine Therapieeinrichtung sowie eine Werkstatt.



Informationen für Wohnungssuchende



Wohnberatung Wien

Guglgasse 7-9/

1030 Wien

+43 (0)1 24 111

wohnberatung@wohnberatung-wien.at

www.wohnberatung-wien.at



Telefonische Terminvereinbarung und Beratung: Mo bis Fr 7 bis 20 Uhr.

Persönliche Beratung nach vorab vereinbartem Termin

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Zwander

Pressesprecher Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal

Tel.: +43 (0)1 4000-98507

E-Mail: wolfgang.zwander @ extern.wien.gv.at



Eva Niedermair

Kommunikation Wohnservice Wien Ges.m.b.H.

Tel.: +43 (0)1 24 503-25832

Mobil: +43 (0)676 8118 25832

E-Mail: eva.niedermair @ wohnservice-wien.at