Barbara Novak: "Arbeitszeitverkürzung auf die politische Agenda setzen!"

Gemeinsam mit den Sozialpartnern ein funktionsfähiges Modell entwickeln

Wien (OTS/SPW) - „Die Forderung nach einer Reduktion der Arbeitszeit zieht sich durch die gesamte Geschichte der sozialdemokratischen Bewegung und ist auch heute wieder aktuell. Dabei ist wichtig, dass das Modell mit den Sozialpartnern abgestimmt ist“, betont die Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, Barbara Novak, im Zuge der Debatte um die 4-Tage-Woche.

Darüberhinaus sollte man auch andere Formen, wie etwa die schnellere Erreichbarkeit der sechsten Urlaubswoche, genauer in Betracht ziehen. „Erst kürzlich haben der ÖGB und die Bundes SPÖ ein umfassendes Arbeitsmarktpaket mit zahlreichen Forderungen, darunter auch eine Arbeitszeitverkürzung, vorgestellt. Auf dieser Grundlage sollten wir die gesamte Debatte führen, hier wäre auch die Bundesregierung endlich gefordert. Denn die Corona-Krise betrifft tausende Menschen und bedroht sie in ihrer Existenz. Eine aktive Arbeitsmarktpolitik, und mit ihr eine ernsthafte Diskussion über die Verringerung der Wochenarbeitszeit, sind auf jeden Fall ein Gebot der Stunde“, so Novak.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien