Arbeitszeitverkürzung – Deutsch: Einsatz für Vier-Tage-Woche ist Gebot der Stunde

SPÖ-Modell der staatlich geförderten Vier-Tage-Woche wurde auf breiter Basis erarbeitet – Teil des „Kraftpakets Österreich“ – Vorteile für Unternehmen und ArbeitnehmerInnen

Wien (OTS/SK) - Eine Arbeitszeitverkürzung im Sinne einer freiwilligen, staatlich geförderten Vier-Tage-Woche ist für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch „ein wichtiger Beitrag zur Bewältigung der sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise in Österreich“. „Das SPÖ-Modell der Vier-Tage-Woche wurde gemeinsam auf breiter Basis ausgearbeitet und im Juni als Teil unseres ‚Kraftpaket Österreich‘ präsentiert“, erinnert Deutsch. „Wir haben uns intensiv mit dem Thema der Arbeitszeitverkürzung auseinandergesetzt, weil es in dieser größten sozialen und wirtschaftlichen Krise und in einer Zeit der Rekordarbeitslosigkeit Gebot der Stunde ist, Maßnahmen zu setzen, um Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen“, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. Zudem sei das Thema bei der großen SPÖ-Mitgliederbefragung im Frühling abgefragt worden. „Wenn zwei Drittel unserer Parteimitglieder ein Recht auf eine Vier-Tage-Woche für wichtig halten, dann ist das für uns ein klarer Handlungsauftrag“, so Deutsch. Klar sei, dass die Vier-Tage-Woche Zustimmung auf sozialpartnerschaftlicher Ebene erfordert. ****

Für das reflexartige Nein von Wirtschaftskammer, Wirtschaftsbund und der türkis-grünen Bundesregierung hat Deutsch kein Verständnis: „Mit der Corona-Krise werden unsere Unternehmen noch länger zu kämpfen haben. Statt die Augen vor einer im Herbst noch weiter ansteigenden Arbeitslosigkeit zu verschließen, schlagen wir ein Fördermodell vor, um MitarbeiterInnen in Beschäftigung zu halten und gleichzeitig Betriebe mittelfristig weiter finanziell zu unterstützen.“ Würden eine Million Beschäftigte an einem solchen Fördermodell teilnehmen, würde das zu 100.000 zusätzlichen Beschäftigten führen – und die Kosten für den Staat würden durch die geringere Arbeitslosigkeit kompensiert“, so Deutsch. (Schluss) up/bj

