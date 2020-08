Volkspartei-Lopatka: „Propagandaauftritt von SPÖ-Funktionär im weißrussischen Staatsfernsehen muss Konsequenzen haben!“

Rendi-Wagner muss weitere Verflechtungen umgehend aufklären – Frage zu klären, wer den SPÖ-Funktionär beauftragt hat

Wien (OTS) - Nach Bekanntwerden des skandalösen Fernsehauftritts eines SPÖ-Funktionärs im belarussischen Staatsfernsehen fordert der außenpolitische Sprecher der Volkspartei, Reinhold Lopatka, umgehend Konsequenzen: „Wer die freie Meinungsäußerung in sozialen Netzwerken als ‚bedrohlich‘ bezeichnet, der offenbart ein untragbares Verständnis von Demokratie und freier Meinungsäußerung. Aussagen wie diese tragen keineswegs zu der dringend benötigten Deeskalation der Konflikte in Belarus bei und sind für einen politischen Funktionär untragbar.“



Lopatka weiter: „SPÖ-Parteichefin Rendi-Wagner, die auch als außenpolitische Sprecherin ihrer Partei fungiert, muss umgehend handeln und aus derzeitiger Sicht nicht auszuschließende weitere Verflechtungen der Sozialdemokratie mit Lukaschenko-nahen Kreisen offenlegen. Auch die Frage, wer den SPÖ-Funktionär für diesen Propagandaauftritt beauftragt hat, muss umgehend offengelegt werden.“



Anstatt von außen weiter Öl ins Feuer zu gießen brauche es nun einen umfassenden innerstaatlichen Dialog. Klar sei, so Lopatka abschließend: „Man muss von den Straßen zum Verhandlungstisch kommen.“



