NEOS zu RH-Bericht: Mehr individuelle Wahl-Freiheit beim Kinderbetreuungsgeld

Hoyos/Bernhard: „Ziel ist der Schritt hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit durch eine fairere und gleichwertige Aufteilung von Erziehungs- und Betreuungsarbeit.“

Wien (OTS) - „Der aktuelle Rechnungshofbericht zeigt klar, dass immer noch die Frauen die Mammutaufgabe der Kindererziehung weitestgehend alleine schupfen müssen und wir noch einen sehr weiten Weg vor uns haben, bis die Betreuungsaufgaben auf beide Elternteile gleichmäßig aufgeteilt sind“, stellt der Vorsitzende des Rechnungshofausschusses Douglas Hoyos in einer ersten Reaktion auf den Bericht zum Kinderbetreuungsgeld fest.

Der Bericht zeigt, dass nach wie vor nur 4,5 Prozent der Anspruchstage auf Väter entfallen. „Es herrscht immer noch ein großes Ungleichgewicht in der Kindererziehung. Das Ziel des Kinderbetreuungsgeldes, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, wurde bisher nicht erreicht.“

Mehr Freiheit für Mütter und Väter

Seit Jahren fordern NEOS die Möglichkeit, dass Eltern sich die auserwählte Variante des Kinderbetreuungsgeldes nicht nur untereinander aufteilen können, sondern auch die individuelle Wahl zwischen den Varianten haben sollen. NEOS-Familiensprecher Michael Bernhard: „Wenn für einen Elternteil die pauschale Variante passt, soll der zweite Elternteil ebenso wählen können, welche Variante für sie oder ihn attraktiver ist. Damit schafft man einen Anreiz für Väter sich aktiver der Kindererziehung und Betreuungsarbeit anzunehmen und federt die Ängste vor Einkommensverlusten ab.“

Außerdem könne, so Bernhard, eine solche Entscheidungsfreiheit Frauen helfen, schneller wieder am Arbeitsmarkt teilzunehmen. „Es geht schlicht und einfach um die Freiheit der Eltern, sich alles so einzuteilen, wie es ihrer Lebenssituation am besten entspricht. Neben den positiven Effekten für die Kinder, die mehr Zeit mit beiden Elternteilen verbringen können, wäre dies auch ein Schritt hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit.“

