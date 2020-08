Zepp enthüllt Zepp E, eine neue stylische Serie von Wellness-Wearables

[2] Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät. Alle Daten und Messungen sind nicht für medizinische Diagnosen und Überwachungen gedacht.

[3] Um dem REM-Zyklus zu überwachen, muss der Herzschlag-Trackingmodus im Schlafassistenten aktiviert sein. Im REM-Schlaf bewegen sich Ihre Augen schnell in verschiedene Richtungen. Normalerweise träumt man im REM-Schlaf.

[4] Mittagschläfchen von weniger als 20 Minuten tagsüber werden nicht aufgezeichnet.

[5] Die Stressüberwachung ist mit dem OTA-Upgrade verfügbar.

[6] Jede Uhr hat fünf eingebaute Zifferblätter. Über die Zepp-App können weitere Online-Zifferblätter heruntergeladen werden. Vier der voreingestellten Zifferblätter unterstützen individuell angepasste Module.

[7] Zusätzliche Armbänder werden separat verkauft.

[8] Testbedingungen: Die 7-tägige Batteriedauer basiert auf einem regulären Gebrauchsszenario: durchgehendes Herzschlag-Tracking, Schlafüberwachung, zwei Messungen der Sauerstoffsättigung im Blut pro Tag, 150 Mitteilungen, die auf dem Bildschirm aufleuchten, Bildschirm wird 30 Mal am Tag durch das Drehen des Handgelenks aktiviert, um die Zeit zu sehen, 5 Minuten für andere Funktionen und Läufe an 3 Tagen der Woche für jeweils 30 Minuten. Die Batteriedauer kann abhängig von den Einstellungen, Betriebsbedingungen und anderen Faktoren abweichen. Aus diesem Grund kann das tatsächliche Ergebnis von den Labordaten abweichen. Grundeinstellung der Uhr: Schalten Sie Bluetooth, die Herzschlagüberwachung und andere Funktionen aus und heben Ihr Handgelenk 100 Mal am Tag an, um auf den Bildschirm zu sehen.

[9] Die Persönliche Aktivitätsintelligenz ist ein Anzeiger für die persönlichen physiologischen Aktivitäten. Die Herzschlagdaten zusammen mit der Intensität der täglichen Aktivitäten und der multidimensionalen, dynamischen und umfangreichen Bewertung der persönlichen physiologischen Daten wird in einen intuitiven PAI-Wert mithilfe eines Algorithmus umgewandelt, der Ihnen dabei hilft, Ihre körperliche Kondition zu verstehen, ohne sich dabei auf Einzelwerte verlassen zu müssen. Laut den Ergebnissen der HUNT Fitness-Studie reduzieren Sie das Sterberisiko durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und erhöhen Ihre Lebenserwartung, wenn Sie Ihren PAI-Wert über 100 halten. HUNT Fitness-Studie: Diese Studie, ein Teilprojekt der HUNT Studie, wurde von Professor Ulrik Wisloff von der Medizinschule der Norwegischen Universität für Wissenschaft und Technik durchgeführt. Um diese Funktion zu nutzen, muss die Überwachung des Herzschlags den ganzen Tag über aktiviert sein.

