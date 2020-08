„50 Jahre Tatort“: Hamburger Krimi „Mord auf Langeoog“ als neuer Votingsieger am 23. August

Und schon am 22. August in ORF 2: Harald Krassnitzer ermittelt im Fall „Elvis lebt“

Wien (OTS) - Eigentlich wollte der Hamburger Kommissar Falke (Wotan Wilke Möhring) ein paar entspannte Urlaubstage auf einer Nordseeinsel verbringen, doch ein „Mord auf Langeoog“ erschüttert die Idylle des kleinen Eilands. Wotan Wilke Möhring und Petra Schmidt-Schaller sind die dieswöchigen Sieger/innen des Votings anlässlich des 50-jährigen „Tatort“-Jubiläums und gehen am Sonntag, dem 23. August 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 auf Spurensuche. „Elvis lebt“ heißt es schon am Samstag, dem 22. August, wenn sich Harald Krassnitzer am „Tatort – Österreich“ in einem seiner ersten Fälle unter die Jäger mischt.

Neues Spiel, neues Glück

Auch in den kommenden Wochen haben Fans und alle, die es noch werden wollen, die Möglichkeit, ihren Lieblings-„Tatort“ ins ORF-2-Sonntagsprogramm (20.15 Uhr) zu wählen. Um 21.45 Uhr, direkt nach der Ausstrahlung, beginnt das Voting für den nächsten Wunsch-„Tatort“ am darauffolgenden Sonntag. Zur Auswahl stehen die verbleibenden 40 besonders erfolgreichen und beliebten Filme der vergangenen 20 Jahre mit Ermittler/innen-Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Abstimmung startet wieder von Null, die abgegebenen Stimmen aus der Vorwoche werden für den nächsten Wunsch-„Tatort“ also nicht mitgezählt. Die Stimmabgabe ist bis zum darauffolgenden Donnerstag um 23.59 Uhr online unter https://extra.ORF.at/ möglich. Der letzte Publikumsfavorit wird am 30. August 2020 zu sehen sein. Das Ergebnis der Wahl, die wöchentlichen „Tatort“-Lieblinge, werden immer freitags – vor dem jeweiligen Ausstrahlungstermin – in „Studio 2“ (17.30 Uhr, ORF 2) sowie online unter https://extra.ORF.at/ und in einem On-Air-Trailer bekanntgegeben.

Mehr zu den Inhalten der beiden Filme

„Tatort – Elvis lebt“ (Samstag, 22. August, 22.00 Uhr, ORF 2) Mit u. a. Harald Krassnitzer, Roswitha Szyszkowitz, Gundula Rapsch, Gregor Bloéb, Guntram Brattia, Hannes Spiss, Peter Mitterrutzner und Brigitte Jaufenthaler; Regie: Peter Sämann; Produktionsjahr: 2001

Die frischgebackene Polizeioffizierin Stefanie Gschnitzer (Roswitha Szyszkowitz) übernimmt ihren ersten Fall bei der Innsbrucker Mordkommission: Richard Stecher, bekannt als Mitglied einer Wildererfamilie und begeisterter Elvis-Fan, wurde am Fuß einer Felswand tot aufgefunden. Erschossen, allem Anschein nach aus Notwehr, und zwar vom Jagdpächter und Bürgermeister Hopfgartner und seinem Aufseher Buchberger. Bereits am Tatort kommen der Polizistin die ersten Zweifel. Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) kommt der jungen Kollegin zu Hilfe, die versucht, eine sich anbahnende blutige Fehde zwischen den Stechers und den Jägern des Dorfes unter Kontrolle zu halten. Aufgrund der heiklen Situation beschließt Moritz Eisner, die Untersuchungen sehr behutsam anzugehen, und ermittelt undercover:

Getarnt als Jagdgast mischt er sich unter die Jäger.

„Tatort – Mord auf Langeoog“ (Sonntag, 23. August, 20.15 Uhr, ORF 2 – auch als Hörfilm)

Mit u. a. Wotan Wilke Möhring, Petra Schmidt-Schaller, Sebastian Schipper, Laura Tonke, Nina Kunzendorf und Rainer Bock; Regie: Stefan Kornatz; Produktionsjahr: 2013

Ein brutaler Mord erschüttert die Idylle der kleinen Nordseeinsel Langeoog: Eine Tote in den Dünen, neben ihr ein blutverschmierter Teenager. Florian (Leonard Carow) ist der jüngere Bruder von Mimi (Laura Tonke), die zusammen mit Thorsten Falkes (Wotan Wilke Möhring) altem Freund und Ex-Kollegen Jan Katz (Sebastian Schipper) und dem gemeinsamen Baby in ihre ostfriesische Heimat gezogen ist. Falke, der auf der Insel eigentlich nur ein paar Tage ausspannen wollte, gelingt es, mit dem verwirrten Jungen am Tatort zu sprechen. Ist Florian Täter oder Opfer? Für die zuständigen Kollegen der Auricher Mordkommission und deren Leiterin Christine Brandner (Nina Kunzendorf), ist der Fall klar – Florians Gedächtnislücken sind nur eine Schutzbehauptung. Doch Thorsten Falke sieht das anders. Gegen alle Dienstvorschriften und den Widerstand der lokalen Kollegen ermitteln Falke und seine aus Hamburg hinzugerufene Kollegin Katharina Lorenz (Petra Schmidt-Schaller) auf eigene Faust in eine andere Richtung.

