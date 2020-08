FPÖ – Angerer/Kassegger: Ausverkauf Österreichs Industrie an China rächt sich

Mit einem „Knall“ löst sich die obersteirische ATB AG in einem Konkurs auf und kostetet hunderten Mitarbeitern ihren Arbeitsplatz. „Hier rächt sich der Ausverkauf der heimischen Industrie an chinesische Großkonzerne, wie hier die Wolong-Gruppe. Denn der Konkurs ist ja nur die Spitze des Eisberges, denn ein Ende des Betriebes ist nur in Österreich zu sehen. Der Konzern plant, die Maschinen in der Steiermark abzubauen und im EU-geförderten Polen wiederaufzubauen“, erklärte der freiheitliche Wirtschaftssprecher NAbg. Erwin Angerer.

„Dieses Vorgehen kostetet also nicht nur wichtige Arbeitsplätze und hinterlässt Gläubiger, die auf Millionen Euro sitzen bleiben - nein es kostet auch Steuergeld, das Österreich an die Europäische Union abführt und somit indirekt nach Polen in das neue Werk wandert“, so der freiheitliche Nationalratsabgeordnete aus der Steiermark MMMag. Dr. Axel Kassegger.

