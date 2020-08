Landwirtschaft – Ecker fürchtet vermehrtes Ausbringen von Glyphosat nach Köstingers Jubelmeldungen

Landwirtschaftsministerin soll mitarbeiten, dass Umweltgift aus Österreich verschwindet

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Landwirtschaftssprecherin Cornelia Ecker fordert heute Landwirtschaftsministerin Köstinger auf, „keine Jubelmeldungen in Zusammenhang mit der Prüfung des österreichischen Glyphosat-Verbots durch Brüssel zu verbreiten“. Ecker: „Es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass die Aussagen der Ministerin dazu führen, dass LandwirtInnen wieder verstärkt Pestizide mit Glyphosat auf den Äckern ausbringen. Gerade in Erntezeiten ist dies höchst bedenklich“, so die Agrarsprecherin der SPÖ. Denn die EU-Kommission habe keine negative Stellungnahme, sondern lediglich Bemerkungen zum Totalverbot übermittelt; diese zeigen Wege auf, den Wirkstoff aus Österreich zu verbannen. ****

Durch die Stellungnahme Tschechiens wird die Frist nun verlängert. „Diese Zeit sollten wir in Österreich jetzt nutzen, um gemeinsam einen Weg zu suchen, wie wir dem Wunsch der Bevölkerung entsprechen und Glyphosat in Österreich verbieten können. Die Landwirtschaftsministerin muss endlich ihre Verantwortung wahrnehmen anstatt die Ausbringung dieses Giftes mit Jubelmeldungen, die nicht angebracht sind, auch noch zu befeuern“, so Ecker, die die Forderung der SPÖ nach einem „Runden Tisch“ mit Regierung, Opposition und ExpertInnen bekräftigte. „Eines ist aber auch klar. Auch die grünen Regierungsmitglieder können sich hier nicht aus der Verantwortung stehlen. Es liegt an Umweltministerin Gewessler und Gesundheits- und Konsumentenschutzminister Anschober, koalitionsintern Druck zu machen, damit wir nach Ablauf der Frist ein Verbot beschließen können.“ (Schluss) bj/ah

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at