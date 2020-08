Toto: 5 Dreizehner nach Fünffachjackpot zu je 25.200 Euro

Zwei Jackpots in der Torwette und zwei Ersatztipps in der nächsten Runde

Wien (OTS) - Im dritten Anlauf gelang es, den Garantie 13er, der sich mittlerweile zum Fünffachjackpot ausgewachsen hatte, zu knacken. Fünf Spielteilnehmer konnten 13 Spiele richtig tippen und damit jeweils mehr als 25.200 Euro gewinnen. Drei Gewinner kommen aus Niederösterreich, je einer aus Vorarlberg und der Steiermark, und alle fünf waren mit Systemscheinen erfolgreich.

In der Torwette gelang es abermals niemandem, auch nur vier Ergebnisse richtig vorherzusagen, womit die Jackpots in den ersten beiden Rängen in eine weitere Runde gehen.

Am Wochenende startet der europäische Spitzenfußball im Rahmen der Toto Runde 34B mit der französischen Ligue 1 in die neue Saison. Dabei müssen aber gleich zwei Ersatztipps herangezogen werden, denn das Spiel 2 zwischen Montpellier und Olympique Lyon wurde kurzfristig auf den 16. September verschoben. Zudem wurde das Spiel 4 zwischen Girondins Bordeaux und dem FC Nantes zeitlich vorverlegt.

Die Tendenzen lauten für

Spiel 2: 27 mal Tipp 1, 45 mal Tipp 2, 28 mal Tipp X

Spiel 4: 40 mal Tipp 1, 28 mal Tipp 2, 32 mal Tipp X

Annahmeschluss für die Toto Runde 34B ist am Samstag um 15:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 34A

5 Dreizehner zu je EUR 25.207,30 154 Zwölfer zu je EUR 46,00 1.272 Elfer zu je EUR 1,20 5.177 Zehner zu je EUR 0,60 953 5er Bonus zu je EUR 1,30

Der richtige Tipp: X 1 1 1 1 / 2 1 X 1 2 1 2 1 1 X 1 2 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 17.236,80 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 947,42 Torwette 3. Rang: 10 zu je EUR 58,90 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 135.147,69

Torwette-Resultate: 1:1 +:+ +:0 1:0 +:1

