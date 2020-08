#dif20 Sommertour – Hallo Woche 9!

Mit dabei: Céline Roschek, Alexander Eder & Band, The Untouchables, Ankathie Koi, Hot Pants Road Club, Dives, Global Deejays, Austrobockerl und Gary Lux, Prohaska und PandH

Wien (OTS/SPW) - Auch die kommende #dif20 Sommertour-Woche bringt „Straßenmusik deluxe“: Céline Roschek, Alexander Eder & Band, The Untouchables, Ankathie Koi, Hot Pants Road Club, Dives, Global Deejays, Austrobockerl und Gary Lux, Prohaska und Rock The Island Contest-Gewinner Sebastian Schatz alias PandH! Das Kinderprogramm wird am 28. und 29. August von Robert Steiner und Rolf Rüdiger bereichert.

Die vergangenen Tage boten eine bunte musikalische Abwechslung, wie sie Wienerinnen und Wienern vom Donauinselfest bekannt ist. Mit dabei in der letzten Woche waren: Febration, DELADAP, Drew Sarich und Band, MO & Band, Please Madame, Die SiegerInnen von "THE VOICE" und fii, VARIETAS-ENSEMBLE. Heute und morgen sind noch Ingo Steinbach, Mira & Adam und DJ BASTILLO am Start. Swing, Pop, Rap, Musical-Vibes und DJ-Sound wurde gespielt u. a. am Platz der Menschenrechte (1070), am Hauptbahnhof (1100), am Kahlenberg (1190) – und wie jeden Samstag – direkt auf der Donauinsel.

Am vergangenen Dienstag brachte Drew Sarich mit seiner Band gute Stimmung gleich in vier Wiener Bezirke – nämlich nach Wien Neubau, Simmering, Favoriten und die Innere Stadt, wo der krönende Abschluss des Tourtages Am Hof in Dämmerlicht-Stimmung stattfand: „Was für eine Freude auf dem #dif20 Bus auftreten zu dürfen! Eine kleine Rock & Roll-Tour in einem Tag! Es war so schön an Orten zu spielen, die ich bisher nicht gekannt habe, und ein paar neue Gesichter zu sehen! Vielen Dank Donauinselfest! Gerade in diesen Zeiten ist es wunderbar als Musiker wieder wertgeschätzt zu werden!“

Starkes Kinderprogramm!

Familien und Kinder aufgepasst! Special Guests im Kinderprogramm der #dif20 Sommertour sind Robert Steiner und Rolf Rüdiger. Mit ihrem Programm „Robert Steiner und Rolf Rüdiger Live bei der #dif Sommertour“ sind sie kommende Woche hier in Wien zu finden:

Fr., 28. August von 13:30-14:10 Uhr: Pötzleinsdorfer Schlosspark (1180)

Sa., 29. August von 12:20-13:00 Uhr: Kongresspark (1160)

Darüber hinaus besucht das #dif20 Tourbike der Kinderfreunde Wien wieder die jüngsten Stadtbewohnerinnen und -bewohner in ihren Grätzeln. Das sind die nächsten Termine:

Fr., 21. August von 10:00-12:00 Uhr und 15:00-17:00 Uhr: Sparefroh-Spielplatz im Donaupark (1220; Zugang Arbeiterstrandbadstr.)

Sa. 22. August von 10:00-12:00 Uhr und 15:00-17:00 Uhr: Arenbergpark (1030)

Mi., 26. August von 10:00-12:00 und 15:00-17:00 Uhr: Spielplatz Dragonerwiese (1210)

Fr., 28. August von 11:00-13:00 Uhr und 14:30-16:30 Uhr: Pötzleinsdorfer Schlosspark (1180)

Sa., 29. August von 10:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr: Kongresspark (1160)

Auch in Woche 9: Musik, Tanz und Spaß!

Der #dif20 Tourbus sorgt noch bis 18. September für Musik, Tanz und Spaß in GANZ WIEN. Wo und wann genau der #dif20 Tourbus Halt macht, erfahren Donauinselfest-Fans kurz vor den Acts auf der Donauinselfest-Website, Facebook, Instagram und etwa eine Stunde vor dem Act in der dabei!-App via Push-Nachricht.

Das sind die #dif20 Acts bis 30. August 2020:

21. August 2020: Ingo Steinbach unterwegs in Hietzing, Liesing und Döbling

unterwegs in Hietzing, Liesing und Döbling 22. August 2020: Mira & Adam unterwegs in Mariahilf und Landstraße und DJ BASTILLO unterwegs in der Inneren Stadt und auf der Donauinsel

unterwegs in Mariahilf und Landstraße und unterwegs in der Inneren Stadt und auf der Donauinsel 23. August 2020: Céline Roschek unterwegs in der Leopoldstadt und in der Donaustadt

unterwegs in der Leopoldstadt und in der Donaustadt 24. August 2020: Alexander Eder & Band unterwegs in Währing, Rudolfsheim-Fünfhaus und Landstraße

unterwegs in Währing, Rudolfsheim-Fünfhaus und Landstraße 25. August 2020: RTIC-Gewinner PandH unterwegs in der Leopoldstadt und der Donaustadt

unterwegs in der Leopoldstadt und der Donaustadt 26. August 2020: The Untouchables unterwegs in Favoriten, Liesing und Meidling

unterwegs in Favoriten, Liesing und Meidling 27. August 2020: Ankathie Koi unterwegs in der Inneren Stadt, in Margareten, Mariahilf und in der Leopoldstadt

unterwegs in der Inneren Stadt, in Margareten, Mariahilf und in der Leopoldstadt 28. August 2020: Hot Pants Road Club unterwegs in der Inneren Stadt, Ottakring und der Leopoldstadt

unterwegs in der Inneren Stadt, Ottakring und der Leopoldstadt 29. August 2020: Dives unterwegs in Landstraße, der Brigittenau und auf der Donauinsel sowie Global Deejays in Wieden

unterwegs in Landstraße, der Brigittenau und auf der Donauinsel sowie in Wieden 30. August 2020: Austrobockerl und Gary Lux unterwegs in Favoriten und Prohaska unterwegs in der Leopoldstadt und der Donaustadt

(vorbehaltlich kurzfristiger, beispielsweise wetterbedingter Veränderungen)

#dif20 TV-Sommer: 8. Sendung am 21. August 2020

Diese Woche bekommt Roman Gregory Unterstützung von Elisabeth Engstler. Gemeinsam begleiten sie Alexander Helmer mit seiner „Revue eines Gigolos“ durch die Stadt und besuchen beispielsweise ein Pensionistinnen- und Pensionisten-Wohnhaus in Döbling, wo für Stimmung und Schwung gesorgt wurde.

#dif20 TV-Sommer Sendung #8: Heute, 21. August 2020 um 20.45 Uhr – u. a. auf W24, w24.at und auf den Donauinselfest-Kanälen!

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 37 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die fünf Presenting Partner des Donauinselfests 2020 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Österreichische Lotterien, Wiener Städtische Versicherung und Wien Holding

#dif20 #ganzwien

Laufend aktuelle Informationen zur #dif20 Sommertour sowie zum Donauinselfest 2020 liefern die Social Media-Kanäle des Donauinselfests auf Facebook und Instagram sowie die dabei! App.

