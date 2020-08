Obstbaumpflanzaktion läuft noch bis 4. Oktober

Zudem ab 24. August Baumschnittkurse an der Eisenstraße

St. Pölten (OTS/NLK) - Nach dem Rekord im Vorjahr mit über 3.000 verkauften Bäumen wird auch in diesem Jahr von den LEADER-Regionen Tourismusverband Moststraße, Eisenstraße Niederösterreich, Südliches Waldviertel-Nibelungengau, Mostviertel-Mitte und Kamptal, dem Verein Genuss Region Waldviertler Kriecherl und der Region Elsbeere-Wienerwald, unterstützt durch das Land Niederösterreich, eine Obstbaumpflanzaktion durchgeführt. Bis Sonntag, 4. Oktober, können dafür Baumsets bestellt werden, die völlig plastikfrei sind. Ein Set besteht dabei aus einem Hochstamm-Obstbaum, einem Pflock, einem Verbiss-Stammschutz aus Holz, einem Baumanbinder aus Jute, einem verrottbaren Frischhaltesack für die Wurzeln und erstmals auch einem Wühlmausgitter.

Organisiert wird das Projekt für alle Regionen vom Tourismusverband Moststraße, wobei die gesamte Abwicklung heuer erstmals auf bargeldlose Beine gestellt wurde, wodurch die Bäume einfach und kontaktlos bezahlt werden können. Bestellt wird über die Online-Plattform www.gockl.at/pflanzaktion; nähere Informationen unter 07475/53340-500 und e-mail gerald.prueller @ moststrasse.at.

Die Termine der Baumschnittkurse in der Region Eisenstraße starten am Montag, 24. August, mit einem Praxistag im Mostlandhof in Purgstall. Am Donnerstag, 27. August, folgt ein Veredelungskurs am Lachgut in Bergland, am Samstag, 29. August, ein Baumschnittkurs am Biobauernhof Lacken in Göstling an der Ybbs. Beginn ist jeweils um 9 Uhr; Weblink zu den Kursen: www.gockl.at/moststrasse/kurse.

Nähere Informationen bei der Eisenstraße Niederösterreich unter 07482/20440, e-mail leader @ eisenstrasse.info und www.eisenstrasse.info.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse