Allgemeines Wahlrecht heißt: „Wahlrecht für alle!“

WIENWOCHE - Projekt „WahlweXel“ startet Kampagne für ein “Wahlrecht für alle”.

Wien (OTS) - Bei den Wiener Gemeinderatswahlen sind im Oktober 1.133.011 Menschen wahlberechtigt, um 9.000 weniger als vor 15 Jahren. Im selben Zeitraum ist Wien um 290.000, die Einwohner*innenzahl von Graz(!), gewachsen.

„Es ist unerträglich, dass immer mehr Wiener*innen nicht wählen und kandidieren können. Der Gemeinderat würde ganz anders zusammengesetzt sein, wenn Wien ein wirklich allgemeines Wahlrecht hätte“, ist Sheri Avraham, Sprecherin der Gruppe „WahlweXel“ und selbst von österreichischen Wahlen ausgeschlossen, überzeugt.

Bereits 2013 sorgte das Projekt „WahlweXel“ im Rahmen der WIENWOCHE für Furore und Aufregung. Der Anfangsverdacht des Innenministeriums und mehrere Anfragen im Parlament verliefen im Sand. Der Vorwurf „Wahlfälschung“ konnte nicht bewiesen werden, da es nicht verboten ist mit anderen zu diskutieren, was man* wählen soll. Auch heuer wird wieder wahlgewexelt und zwar am 3. Oktober am Yppenplatz. Am 18. September wird es dazu eine Presseaktion in Schatten des Rathauses geben. „Wahlberechtigte und Nicht-Wahlberechtigte entscheiden dabei gemeinsam, für wen eine Stimme abgegeben wird“, erklärt Avraham das Prozedere, „Wir gehen heuer aber einen Schritt weiter und starten eine Petition für ein Wahlrecht für alle, die hier leben.“ ergänzt Avraham.

Mit dabei sind auch eine der beiden Leiter*innen der WIENWOCHE, Natalie Assmann (wahlberechtigt) und Maira Caixeta (nicht wahlberechtigt), die bei WIENWOCHE das Contentmanagement für Social Media betreut. Assmann dazu „Wir treffen im Festival alle wichtigen Entscheidungen gemeinsam im Team. Es ist absurd, dass ich mitbestimmen darf, wer Bürgermeisterin wird und Kulturstadträtin und Maira per Gesetz ausgeschlossen ist.“ Maira Caixeta ergänzt: „Wir teilen uns die Wahlkarte von Natalie als Zeichen des Protests. Es ist aber notwendig, dass dies die letzte Wienwahl ist, bei der ich und 482.000 andere ausgeschlossen sind. Das Wahlrecht ist so fundamental für Mitbestimmung, ich will mit meiner Stimme mitbestimmen können!”

Avraham zur Petition, die über mein.aufstehn.at (mein.aufstehn.at/p/wahlrecht) organisiert wird: „Am 11. Oktober sind so viele Wiener*innen von der Wahl ausgeschlossen, wie in Graz und Linz zusammen wohnen. Das müssen wir ändern, bevor die Demokratie in Österreich endgültig diskreditiert wird!“. Sie verweist darauf, dass sie vom Erfolg der Kampagne überzeugt ist und hofft vor allem auf junge Leute: “Wir rechnen mit sehr vielen Unterschriften, um Druck für einen Change erzeugen zu können. #Fridaysforfuture und #Blacklivesmatter haben gezeigt, welcher Einfluss von unten ausgeübt werden kann, um Übelstände aufzuzeigen.”

