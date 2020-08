Fit in den Herbst

Kostenloses Bewegungsangebot der Wiener Gesundheitsförderung in 18 Wiener Bezirken

Wien (OTS) - Gemeinsam mit anderen an der frischen Luft bewegen und etwas für das eigene Wohlbefinden tun – und zwar unter Anleitung und kostenlos? All das bietet bis 23. Oktober 2020 das Bewegungsangebot der Wiener Gesundheitsförderung in ausgewählten Parks und Aktiv-Parks in Wien. Unter dem Motto „Gesundheit erleben – einfach mitmachen“ stehen in 18 Bezirken zwei Mal wöchentlich erfahrene TrainerInnen des ASKÖ WAT Wien mit Rat und Tat zur Seite.

Ob groß oder klein, jung oder alt, allein oder gemeinsam mit anderen, mit oder ohne Vorerfahrung im Sport – alle können mitmachen und kostenlos die vorhandenen Fitnessgeräte ausprobieren oder neue Bewegungsaktivitäten wie Power Fitness, Gesundheitstraining, Taekwondo und vieles mehr kennenlernen. Gemeinsam werden Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Geschicklichkeit trainiert – die TrainerInnen zeigen, wie es geht!

Die Trainings werden im Auftrag der Wiener Gesundheitsförderung vom ASKÖ WAT Wien durchgeführt. Das Angebot ist bereits im Juli gestartet, wurde vor kurzem erweitert und findet nun in 18 Wiener Bezirken statt: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 und 23. Weitere Informationen und alle Termine unter www.wig.or.at

Die Trainings unter Anleitung finden bei jedem Wetter statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bequeme Kleidung wird empfohlen. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.

Bei der Durchführung der Trainings wird besonders darauf geachtet, die jeweils geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen einzuhalten!

