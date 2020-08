Die erste Flatrate fürs Tanken

Die Mobilität der Zukunft besteht aus Fahrzeugen, die leise, komfortabel, sauber und effizient unterwegs sind. Elektromobilität kann einen wesentlichen Teil zum Klima- und Umweltschutz beitragen, sofern Elektrofahrzeuge mit 100% Ökostrom betrieben werden. Wir bieten seit kurzer Zeit eine der stärksten Ladestationen in Österreich an, die man nun auch als Flatrate unbegrenzt zu einem Fixpreis nutzen kann. Damit wollen wir auch neue Möglichkeiten für die Mobilität der Zukunft aufzeigen, die bei den alten Verbrennern gar nicht möglich sind

Schwanenstadt (OTS) - Als eines der ersten Unternehmen in Österreich bietet KWG eine Flatrate für das Aufladen von Elektroautos an. Damit können Elektroautos beim KWG Hypercharger in Schwanenstadt für einen Fixpreis unbegrenzt geladen werden.

„Die Mobilität der Zukunft besteht aus Fahrzeugen, die leise, komfortabel, sauber und effizient unterwegs sind. Elektromobilität kann einen wesentlichen Teil zum Klima- und Umweltschutz beitragen, sofern Elektrofahrzeuge mit 100% Ökostrom betrieben werden. Wir bieten seit kurzer Zeit eine der stärksten Ladestationen in Österreich an, die man nun auch als Flatrate unbegrenzt zu einem Fixpreis nutzen kann. Damit wollen wir auch neue Möglichkeiten für die Mobilität der Zukunft aufzeigen, die bei den alten Verbrennern gar nicht möglich sind“ erklärt KWG Geschäftsführer Peter J. Zehetner .

Je nach geschätztem Verbrauch gibt es drei verschiedene Pakete für Wenig- bis Vielfahrer. Die günstigste Flatrate beginnt bei 8,90 Euro pro Monat. Die Gesamtzahl der Ladekarten für die Hypercharger Flatrate ist limitiert. KWG setzt auf die Fairness der User, damit die Ladestation nicht unnötig blockiert wird.

Der KWG Hypercharger

Anfang 2020 hat KWG in eine der leistungsstärksten E-Ladestationen investiert, die es derzeit in Österreich gibt: Mit der 150 kW E-Ladestation wird ein Fahrzeug innerhalb von wenigen Minuten wieder von 20% auf 80% Ladung gebracht. Ab sofort können Elektroautos beim KWG Kundencenter auch mit einer Flatrate geladen werden.

Technische Daten KWG Hypercharger 150 kW:

1x Ladekabel gekühlt mit CCS Stecker: Ladeleistung: max. 150 kW Gleichstrom

1x Ladekabel mit CCS Stecker: Ladeleistung: max. 75 kW Gleichstrom

1 x Ladepunkt für Typ2 Stecker: max. 22 kW Wechselstrom

KWG fördert Elektromobilität

KWG leistet auf mehreren Ebenen einen Beitrag zur Elektromobilität und somit für eine nachhaltigere Zukunft. Zum einen stellt KWG den Fuhrparks auf Elektroautos um, zum anderen bietet das Unternehmen bereits seit einigen Jahren E-Ladestationen zum Verkauf oder zur Miete an. Weiters gibt es mit dem KWG E-Auto Bonus und dem KWG E-Bike Bonus auch eine jährliche Ermäßigung auf den Strompreis.

