Händedesinfektion und Popokosmetik: Hygienespezialist Hagleitner zieht ins Supermarktregal ein

Bei Eurospar, Interspar und Maximarkt winkt die Konsumentenmarke „hagi“ mit ausgesuchten Produkten

Zell am See (OTS) - Hagleitner Hygiene dehnt das Privatkundengeschäft weiter aus: Erstmals sind spezielle Artikel auch im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich. Konkret geht es um einen Händedesinfekt- und einen Popo-Schaum. Die Handelskette Spar hat diese Erzeugnisse bei allen größeren Märkten ins Sortiment aufgenommen. Verkaufsbeginn ist am 21. August 2020.

Sicherheit gegen SARS-CoV-2 und Pflege für den Po

• Der Händedesinfekt-Schaum schützt anerkanntermaßen vor dem Coronavirus SARS-CoV-2, seine Wirksamkeit gegen Bakterien, Pilze und Viren ist geprüft. Zu finden gibt es das Produkt bei Interspar und Maximarkt – in sämtlichen Filialen Österreichs.

• Der Popo-Schaum ist fürs „große Geschäft“ bestimmt, er lässt sich auf herkömmliches Toilettenpapier aufbringen und reinigt so den Allerwertesten. Neben Interspar führt auch Eurospar den Artikel landesweit im Regal.

Die beiden Laden-Neuzugänge gehören zu hagi, einer Marke von Hagleitner. Mit hagi startete Hagleitner am 6. März 2020, um sich (abgesehen vom Firmenkundengeschäft) direkt an Konsumentinnen und Konsumenten zu wenden.

Geschäftsmodell: professionelle Hygiene

Verantwortlich für das Privatkundengeschäft zeichnet Stefanie Hagleitner: „Von Hygieneprodukten aus dem Supermarkt erwarten sich immer mehr Menschen professionelle Standards“, sagt sie. „Händedesinfektion soll sicher wirksam und hautverträglich sein. Popokosmetik soll den eigenen Po genauso wie die Umwelt schützen – ohne Gefahr, dass der Kanal verstopft. Toilettenpapier selbst zu befeuchten, lautet das Motto. Wer sich für den täglichen Bedarf eindeckt, soll nichts davon missen. Deshalb zieht es die Marke hagi jetzt in den Lebensmitteleinzelhandel.“ Und weiter: „Um die Nachfrage auch perspektivisch bedienen zu können, hilft eine doppelte Baustelle: Hagleitner errichtet sowohl ein zweites Chemie- als auch ein größeres Spender-Werk. Beides entsteht aktuell am Muttersitz in Zell am See, hier vor Ort treten die neuen Anlagen hinzu. Unsere Erzeugnisse bleiben made in Austria.“

Spender und Nachfüller

Der Händedesinfekt-Schaum kommt im berührungslosen Akku-Spender, der Popo-Schaum im handbetriebenen Pump-Spender – Interspar, Eurospar und Maximarkt haben jeweils auch die passenden Nachfüller im Sortiment.

Über die Hagleitner-Gruppe

Hagleitner gestaltet High-End-Hygiene: Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Kosmetik – dazu jeweils Spender und Dosiergeräte. Die Waren entstehen in Zell am See (Österreich), hier wird geforscht, entwickelt und produziert – alle weiteren Niederlassungen sind Vertriebsstätten. So wirkt Hagleitner an 27 Standorten in zwölf Ländern. Das Unternehmen ist sowohl im Firmen- als auch im Privatkundengeschäft tätig, 1.240 Menschen arbeiten mit.

An Hagleitner angegliedert ist die Handelsfirma Buls, sie hat sich auf professionelle Gebäudereinigungs-Erzeugnisse spezialisiert. Buls betreibt in Österreich eigenständig vier weitere Geschäftsstellen – mit insgesamt 49 Beschäftigten zusätzlich.

Von April 2019 bis März 2020 hat die Hagleitner-Gruppe in Summe 136,5 Millionen Euro umgesetzt (Wirtschaftsjahr), der Exportanteil macht 47,2 Prozent aus.

Fa. milie

Hagleitner Hygiene besteht seit 1971, dabei ist das Unternehmen fest in Familienhand. Hans Georg Hagleitner hat 1988 die Geschäfte seines Vaters Johann übernommen und lenkt seither die Firma. Hans Georgs Töchter Katharina und Stefanie wirken 2020 federführend im Betrieb mit: Katharina leitet den Italienhandel, Stefanie ist für das Produktsortiment sowie für die Konsumentenmarke hagi verantwortlich.

