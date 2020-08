Fahrbahnerneuerung der B 38 im Bereich „Frauenwieserteich“ abgeschlossen

170.000 Euro wurden investiert

St. Pölten (OTS) - Die Landesstraße B 38 wurde im Bereich des Frauenwieserteich zwischen Langschlag und Karlstift auf einer Länge von rund einem Kilometer erneuert. Die Landesstraße B 38 entsprach aufgrund ihres Alters und der aufgetretenen Fahrbahnschäden nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Aus diesen Gründen hat sich der NÖ Straßendienst entschlossen, die Landesstraße B 38 im Bereich von Kilometer 71,965 bis Kilometer 73 zu erneuern.

Die Fahrbahn wurde auf einer Fläche von rund 7.200 Quadratmetern mit dem Einbau einer sieben Zentimeter starken Tragschichte und einer drei Zentimeter starken Deckschichte in der bestehenden Breite von sieben Metern erneuert. Auch Hauszufahrten und zwei Busbuchten wurden neu hergestellt und das Bankett den Gegebenheiten wieder angepasst. Die Arbeiten führte die Firma Swietelsky in Zusammenarbeit mit der Straßenmeisterei Groß Gerungs in einer Bauzeit von rund zwei Wochen aus. Die Gesamtbaukosten von rund 170.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

