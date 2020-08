Tierschutz Austria: Wolf - Ein erster, kleiner Sieg für die Vernunft

Tierschutz Austria begrüßt: EU-Kommission erteilt Aufweichung des Schutzstatus eine saftige Absage

Vösendorf (OTS) - Die Vernunft hat sich durchgesetzt: Nachdem so manche Vertreter der kommunalen, aber auch durchaus hohen Politik Österreichs bereits ungerechtfertigt den Abschuss so manchen Wolfes gefordert hatten oder gar bereits eine Aufweichung des Schutzstatus dieser streng geschützten Tiere auf EU-Ebene vernommen haben wollen, stellte EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius mehreren Medienberichten zufolge nun unmissverständlich klar, dass am Schutzstatus des Wolfes nicht zu rütteln sei. Vielmehr erinnert auch Sinkevicius - ebenso wie im übrigen auch Tierschutz Austria seit Jahren - dass Herdenschutzmaßnahmen viel sinnvoller seien und finanzielle Entschädigungen für durch Wölfe verursachte Nutztier- oder Wildrisse geboten werden. Tatsachen, die geschädigten Landwirten oder Jägern von den zuständigen Politikern oft verschwiegen werden.

Für Tierschutz Austria (TSA, ehemals Wiener Tierschutzverein) ein erster, kleiner Sieg für die Vernunft. „Zum Glück bewertet die EU den Schutzstatus bedrohter Tierarten höher als die persönlichen Befindlichkeiten einiger nationalen Politiker, welche die Bevölkerung mit Ammenmärchen in Angst und Schrecken versetzen und verunsichern, statt aufzuklären. Da diese Frage nun geklärt scheint, ist es Zeit für einen sinnvollen Diskurs rund um das Thema Wolf“, sagt Vereinspräsidentin Madeleine Petrovic.

TSA fordert seit Jahren die Einführung eines sinnvollen Wolfsmanagements nach dem Vorbild der Schweiz. Dort hat man die Zeichen der Zeit viel früher erkannt und bereits vor einer Wiederansiedelung des Wolfs Schutzzäune errichtet und Herdenschutzhunde ausgebildet. Des Weiteren bedarf es eines umfassenden Informationspaketes, um die Bevölkerung mit diesem Thema Wolf wieder vertraut zu machen und sie für das Zusammenleben mit dieser Tierart zu sensibilisieren. Denn nur weil die Menschen in Österreich verlernt haben, mit dem Wolf zu leben, sollte die Mär vom bösen Wolf und Menschenfresser nicht für populistische Zwecke herhalten müssen. Daher ist eine sinnvolle Diskussion auf wissenschaftlicher und wildbiologischer Basis das Gebot der Stunde. Da Artenschutz auch eine der vielen Aufgaben des Landwirtschaftsministeriums ist, wäre auch eine Stellungnahme der zuständigen Ministerin zu dieser Thematik dringend geboten.

Über Tierschutz Austria

Tierschutz Austria – der neue Name es Wiener Tierschutzvereins: Tierschutz Austria (TSA) ist erste Anlaufstelle für tierische Notfälle und bringt bald 175 Jahre Expertise in Sachen Tierhaltung und Tierpflege mit, bietet praktische Hilfe für Haus-, Wild- und Nutztiere (erstklassige Versorgung, Pflege und Vermittlung). Des Weiteren setzt sich TSA für die Rechte der Tiere ein, für faire Lebensbedingungen und artgerechte Haltung und den Erhalt von Arten und Lebensräumen. In ganz Österreich. UnterstützerInnen können sich auf www.tierschutz-austria.at informieren.

