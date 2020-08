Die Kleine Zeitung bleibt bei Digitalabos die klare Nummer 1

Stabile Abozahlen bedeuten weiterhin die Spitzenposition in Kärnten und der Steiermark

Graz (OTS) - Laut den aktuellen Ergebnissen der ÖAK hält die Kleine Zeitung ihre Auflage stabil und baut ihren digitalen Vorsprung mit einem durchschnittlichen Zugewinn von 8.978 Digitalabonnenten weiter aus.

Die verkaufte Auflage (Mo.-Sa.) lag im ersten Halbjahr 2020 im Schnitt bei 276.990 Exemplaren (inklusive E-Paper). Die Kleine Zeitung konnte die durchschnittlich abonnierte Auflage im Vergleich zum 2. Halbjahr des Vorjahres mit einem leichten Plus von gesamt 392 Stück weiter ausbauen.

Der Vergleich mit anderen Verlagshäusern zeigt, dass digitale Produkte an Wichtigkeit gewinnen. Die höchsten Verluste in der abonnierten Auflage verzeichnen jene Verlage, die keine adäquaten Digitalprodukte anbieten können. Allen voran die Krone, die österreichweit im Schnitt 20.399, davon in der Steiermark und Kärnten 5.681, zahlende Abonnenten verliert.

Die Kleine Zeitung kann im digitalen Bereich einmal mehr einen starken Anstieg bei den Digitalabonnenten vermelden. Mit einem Plus von 8.978 Digitalabos liegt die Kleine Zeitung als Marktführer im Schnitt bereits bei 40.095 digitalen Abonnenten.

„Eine strategische Leitplanke für die Kleine Zeitung ist es, die kombinierte Auflage (Print und Digital) konstant zu halten bzw. mittelfristig zu steigern. Die veröffentlichten ÖAK Zahlen für das erste Halbjahr 2020 weisen eine stabile Entwicklung der abonnierten Auflage aus, das zeigt, dass wir mit unserer Digitalstrategie am richtigen Weg sind und unsere Leserinnen und Leser mit unseren qualitativ hochwertigen digitalen Produkten überzeugen können“, so Walter Hauser, Geschäftsführer Lesermarkt der Kleinen Zeitung zu den aktuell veröffentlichten Daten der ÖAK.

Quellen

ÖAK 1. Halbjahr 2020, verkaufte und abonnierte Auflage (inklusive E-Paper). Vergleich mit ÖAK 1. Halbjahr 2019, verbreitete und abonnierte Auflage (inklusive E-Paper). Wochenschnitt Mo-Sa.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Andrea Rachbauer

Leitung Marketing Kleine Zeitung

+43 664 856 3304

andrea.rachbauer @ kleinezeitung.at