Einladung zum Pressegespräch: Österreichs Seilbahnen - Sicher und verantwortungsvoll in die Wintersaison 2020/21

25. August 2020, 9 Uhr, Café Restaurant Landtmann

Wien (OTS) - Die heimischen Seilbahnbetriebe starten mit der Vorbereitung für die kommende Wintersaison, die aufgrund von COVID-19 unter besonderen Vorzeichen steht und die Branche vor Herausforderungen stellt. Unter dem Motto „sicher und verantwortungsvoll“ rückt dabei die Sicherheit im Betrieb in das Zentrum der aktuellen Vorarbeiten.

Dazu wurde vom Fachverband der Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) eine Handlungsanleitung für den Winterbetrieb in Seilbahnunternehmen entwickelt, deren Schwerpunkte im Rahmen des Pressegesprächs präsentiert werden. Des weiteren wird Fachverbandsobmann Franz Hörl über die zu erwartenden Rahmenbedingungen und weitere notwendige Maßnahmen – wie zum Beispiel im Bereich des Après-Ski – berichten.

Dr. Erich Egger, Vorstand der Schmittenhöhebahn AG in Zell am See, wird im Rahmen des Pressegesprächs zudem eine erste Bilanz zum Seilbahnsommer ziehen und die Erkenntnisse der umgesetzten Regelungen im Zusammenhang mit COVID-19 darstellen.

Ihre Gesprächspartner:

Franz Hörl, Obmann des Fachverbandes der österreichischen Seilbahnen in der WKÖ

Dr. Erik Wolf, Geschäftsführer des Fachverbandes der österreichischen Seilbahnen in der WKÖ

Dr. Erich Egger, Vorstand der Schmittenhöhebahn AG





Datum und Uhrzeit: Dienstag, 25. August 2020 um 9.00 Uhr

Ort: Café Restaurant Landtmann, Universitätsring 4 | 1010 Wien, Löwelzimmer

Zur Einhaltung der COVID-19-bedingten Sicherheitsvorkehrungen vor Ort wird um verlässliche Anmeldung unter dmc_pr@wko.at

