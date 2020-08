Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 21.8.: Österreichische Kontrollbank-Vorständin Angelika Sommer-Hemetsberger im Interview

Wien (OTS) - „Investieren, digitalisieren, neu ausrichten“ - wie Unternehmen aus der Corona-Krise kommen ist Thema des Interviews von Ellen Lemberger mit OeKB-Vorständin Angelika Sommer-Hemetsberger in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 21. August um 9.42 Uhr in Ö1.

Die Corona-Pandemie hat der österreichischen Wirtschaft im zweiten Quartal einen historischen Einbruch von rund 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr gebracht. Neben den Bereichen Tourismus, Gastronomie und Handel sind auch die Industrie und der Export eingebrochen. Die Österreichische Kontrollbank OeKB ist ein zentraler Finanzdienstleister, der die Wirtschaft beim Wiederaufbau unterstützt. Im Auftrag des Finanzministeriums wickelt die OeKB etwa Exportgarantien ab und unterstützt die COVAG, die Covid-Finanzierungsagentur, bei der Abwicklung von Garantien für Großunternehmen. Wie kann sich die Wirtschaft wieder erholen? Was brauchen die Unternehmen jetzt am dringendsten? Und was hat sich durch die Corona-Pandemie nachhaltig in Unternehmen geändert? Darüber hat Ellen Lemberger für „Saldo“ mit Angelika Sommer-Hemetsberger gesprochen, die neben Helmut Bernkopf Vorständin der Österreichischen Kontrollbank ist.

