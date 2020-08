Lotto: Am Sonntag geht es um einen Jackpot mit 1,5 Millionen Euro

Jackpot auch beim Joker – 350.000 Euro warten

Wien (OTS) - Nach der üppigen Runde am vergangenen Wochenende mit zwei Sechsern und drei Joker, begab sich Fortuna am Mittwoch wohl auf Kurzurlaub, denn es gab weder einen Sechser noch einen Joker. Damit warten am kommenden Sonntag gleich zwei Jackpots.

5, 9, 15, 33, 34 und 42 wäre die richtige Kombination gewesen, an der allerdings alle Lotto Fans scheiterten. Damit blieb der Gewinntopf verschlossen und erhöht sich bis zur nächsten Ziehung auf rund 1,5 Millionen Euro.

Ganz ohne nennenswerten Gewinn ging es dann aber doch nicht, und so darf sich ein Spielteilnehmer aus Wien über einen Sologewinn beim Fünfer mit der Zusatzzahl 38 freuen. Er gewann knapp 90.000 Euro, kam dabei mit dem achten von neun Tipps auf einem Normalschein zum Erfolg, und es fehlte ihm die Zahl 9 zum Sechser.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es am Mittwoch keinen Sechser, was die Gewinnquote der 75 Gewinner eines Fünfers auf mehr als 3.300 Euro erhöhte. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es also auch keine Quittung mit der richtigen Gewinnkombination, und so warten hier am Sonntag rund 350.000 Euro im Jackpot.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 19. August 2020

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 652.750,52 – 1,5 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 89.753,10 70 Fünfer zu je EUR 1.398,70 180 Vierer+ZZ zu je EUR 163,10 3.449 Vierer zu je EUR 47,30 4.403 Dreier+ZZ zu je EUR 16,60 58.518 Dreier zu je EUR 5,00 149.287 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 05 09 15 33 34 42 Zusatzzahl 38

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 19. August 2020

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 75 Fünfer zu je EUR 3.349,00 2.870 Vierer zu je EUR 14,80 41.628 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 06 08 11 13 19 20

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 19. August 2020

JP Joker, im Topf bleiben EUR 179.277,88 – 350.000 Euro warten 7 mal EUR 8.800,00 84 mal EUR 880,00 856 mal EUR 88,00 9.131 mal EUR 8,00 89.562 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 8 4 4 5 8

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at