Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer (SPÖ): BürgerInnenbeteiligung bei Lückenschluss im Hernalser Radwegenetz wichtig

Hernalser Bezirksvorsteherin will umsichtige Lösung mit allen Beteiligten finden

Wien (OTS/SPW) - „In den letzten Jahren haben wir eine durchgängige Radverbindung vom Gürtel durch den 17. Bezirk geschaffen. Allerdings klafft zwischen Vollbadgasse und Neuwaldegg noch eine Lücke. Da mir Radfahren und Verkehrssicherheit am Herzen liegen, möchte ich gemeinsam mit allen Beteiligten – Wiener Linien, politischen Vertretern, interessierten BürgerInnen, und vor allem mit den betroffenen AnrainerInnen – im Dialog eine umsichtige Lösung finden“, erklärt die Hernalser Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer.

2017 wurde von SPÖ und Grünen ein Antrag in der Bezirksvertretung eingebracht. Gemeinsam mit Verkehrsexperten wurden verschiedene Varianten für den Lückenschluss erarbeitet. Eine besondere Herausforderung entsteht dadurch, dass an dieser Stelle Fußgehende, Radfahrende, öffentliche Verkehrsmittel und Autos auf engem Raum zusammenkommen. Ilse Pfeffer sieht in der regen öffentlichen Diskussion ein positives Zeichen für ein lebendiges Miteinander und den sozialen Zusammenhalt in Hernals: „Es ist wichtig, dass sich BürgerInnen aktiv einbringen und aktiv mitgestalten wollen. Mir ist das besonders wichtig, um einen ganzheitlichen Plan zu entwickeln, damit der öffentliche Verkehr nicht ausgebremst wird und die aktive Mobilität sicherer und flüssiger wird. Ziel muss es sein, eine Lösung für ein respektvolles Miteinander aller VerkehrsteilnehmerInnen zu gewährleisten.“

Die AnrainerInnen wurden bereits schriftlich informiert, dass die Meinungen und Anregungen der Bevölkerung vom Bezirk bis 7. September 2020 telefonisch (01/4000 17 111) oder per E-Mail (post@bv17.wien.gv.at) entgegengenommen werden. Sie werden gesammelt, ausgewertet und dienen als Grundlage für die weiteren Entscheidungen. (Schluss)

