PantherInnen – Homo- & Transphobie haben in Graz und ganz Österreich keinen Platz!

SoHo und SPÖ reagieren entsetzt auf Angriff auf das Vereinslokal der RLP Graz

Wien (OTS/SK) - Entsetzt zeigt sich die sozialdemokratische LGBTIQ-Organisation SoHo über den Angriff auf das Vereinslokal der RosaLila PantherInnen. Unbekannte haben die Schaufenster des Vereinslokals in der Grazer Annenstraße in der Nacht auf Donnerstag eingeschlagen. Für den Vorsitzenden der SoHo Österreich, Mario Lindner, steht fest: „Homo- und Transphobie haben weder in Graz, noch irgendwo sonst in Österreich Platz! Feige Angriffe wie dieser, mit denen die LGBTIQ-Community und engagierte Gleichstellungs-Aktivist_innen eingeschüchtert werden sollen, dürfen niemals ohne Konsequenzen bleiben. Wir werden umso stärker weiter gegen Hass, Diskriminierung und Gewalt kämpfen!“****

Volle Solidarität kommt auch von der Grazer SPÖ-Gemeinderätin Anna Robosch und der Vorsitzenden der SoHo Steiermark, Julia Vogrin: „Die RosaLila PantherInnen sind eine der wichtigen Organisationen der Zivilgesellschaft in unserer Menschenrechtshauptstadt. Ihre Arbeit gegen Ausgrenzung und Diskriminierung auf den unterschiedlichsten Ebenen, kann gar nicht zu wichtig geschätzt werden. Feige Angriffe wie dieser zeigen leider, dass es genau diese Arbeit auch heute noch braucht. Wir stehen an der Seite der PantherInnen – die LGBTIQ-Community lässt sich nicht unterkriegen!“

Mehr Infos finden Sie auf der Facebook-Seite der RosaLila PantherInnen Graz: https://www.facebook.com/RosalilaPantherInnen/posts/3232818946806428 (Schluss) up

