SPÖ-Währing – Trinko: „Mit der Kampagne ‚Achtzehn für den 18ten‘ bringen wir Unternehmen und Währinger*innen zusammen“

100 Gutscheine Währinger Unternehmen zu gewinnen – davon haben alle etwas!

Wien (OTS/SPW) - „In Währing halten wir zusammen“, erklärt der Spitzenkandidat zur Bezirksvertretungswahl der SPÖ-Währing Michael Trinko die Motivation hinter der Kampagne „Achtzehn für den 18ten“. Die SPÖ Währing kauft dabei 100 Gutscheine im Wert von je 18 Euro von Unternehmen im Bezirk und verlost die Gutscheine anschließend an Währingerinnen und Währinger. „Es ist ein kleiner Beitrag, mit dem wir Währings Selbstständige und Kleinunternehmer*innen unterstützen wollen. Den Währinger*innen machen wir mit einem 18-Euro-Gutschein ebenfalls eine Freude“, betont der Spitzenkandidat.

Die SPÖ Währing bringe so Unternehmer*innen und Bewohner*innen zusammen, die sonst vielleicht nie in Kontakt gekommen wären. „Mit der Kampagne ‚Achtzehn für den 18ten’ machen wir auf das gute lokale Angebot in Währing aufmerksam und stärken unsere Geschäftsstraßen. Es ist eine gute Gelegenheit, einmal neue Geschäfte oder Dienstleistungen auszuprobieren“, so Trinko.

Wie kann ich als Unternehmen mitmachen?

Spitzenkandidat Michael Trinko und sein Team kommen persönlich in die Betriebe, um die Gutscheine zu kaufen. Unternehmer*innen, die an der Aktion teilnehmen oder Währinger*innen, die Vorschläge einbringen wollen, sind eingeladen, sich an die SPÖ Währing zu wenden

Wie kann ich beim Gewinnspiel mitmachen?

Um bei der Verlosung der ersten 40 Gutscheine mitzumachen, genügt ein E-Mail an die SPÖ Währing, das Formular auf der Website auszufüllen, eine persönliche Nachricht auf Facebook, ein Brief oder eine Postkarte mit dem Betreff „Zusammen sind wir Währing“. Bis zum 11. Oktober werden die restlichen 60 Gutscheine bei verschiedenen Aktionen bzw. Veranstaltungen der SPÖ Währing verlost.

An die drei kreativsten Einsendungen mit Foto, Reim, Spruch, Zeichnung, etc. werden jeweils drei Gutscheine im Wert von 18 Euro verlost.

Einsendeschluss für die ersten 40 Gutscheine ist der 30. August 2020.

